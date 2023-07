Ciao Inter, resta in Serie A: destinazione choc per Correa

L’attaccante argentino, voluto fortemente all’Inter da Simone Inzaghi, è in odore di cessione: la destinazione sorprende

Un amore mai sbocciato. Se si eccettua l’esordio in maglia nerazzurra – con la fantastica doppietta, da subentrato, in quel di Verona all’alba della stagione 2021/22 – Joaquìn Correa non ha certo rispettato le aspettative riposte nei suoi confronti. Arrivato dalla Lazio con la formula del prestito ceh si sarebbe trasformato in obbligo di riscatto al giocare appena 1′ in campionato – e pagato complessivamente qualcosa come 33 milioni – il ‘Tucu’ non è mai riuscito ad esprimersi secondo le sue pur innegabili qualità.

L’attaccante, fortemente voluto da Simone Inzaghi per completare la batteria di avanti nel fronte offensivo nerazzurro, è risultato il più delle volte svogliato. Abulico. Inconcludente. Quello che sarebbe potuto essere, anche per via di una innegabile conoscenza reciproca, la spalla ideale di Lautaro Martinez – o di Edin Dzeko, se ci riferiamo a due stagioni fa – ha fallito. Beccato spesso dai tifosi, il giocatore sudamericano ha fatto anche i conti con la solita serie di piccoli grandi infortuni che ne hanno condizionato l’impiego.

Ora che l’Inter è impegnata nel processo di reperimento di risorse finanziarie per completare la campagna acquisti in entrata, l’ex Sampdoria è destinato alla partenza. Difficile trovare qualcuno che possa pagare a Marotta la cifra richiesta per la cessione, anche se negli ultimi giorni è spuntata una pista che avrebbe davvero del clamoroso.

Correa resta in Serie A, i bookmakers ci credono

Come riferito nei giorni scorsi, il club meneghino sogna di portare l’assalto a Florian Balogun, l’attaccante statunitense protagonista di una grande stagione lo scorso anno in prestito allo Stade Reims. La rinuncia a Correa deve essere letta appunto nell’ottica di reinvestire i soldi dell’operazione nella trattativa per il giocatore di proprietà dell’Arsenal.

Limitatamente alla possibilità di restare in Serie A, si sta facendo largo un’ipotesi che viene cavalcata con convinzione anche dai bookmakers. Correa dovrebbe spostarsi solamente di pochi chilometri.

Il ‘solito’ Monza del fidato amico di Marotta Adriano Galliani, già avvezzo ad una quantità industriale di affari coi nerazzurri, potrebbe tentare il colpaccio ‘Tucu’. Il possibile prestito, meglio se oneroso, con diritto/obbligo di riscatto, potrebbe concretizzarsi con relativa facilità qualora l’albiceleste desse il consenso alla sua nuova destinazione.

Le ambizioni del Monza, del resto, sono note. La possibilità di rilanciarsi in un club dove il giocatore potrebbe recuperare senza troppe pressioni e con una squadra che si metterebbe al suo servizio per esaltarne le qualità è un qualcosa che gli stessi scommettitori stanno ora cavalcando con convinzione. La quota dell’agenzia Sisal, ad esempio, sull’approdo di Correa in Brianza è crollata a 5. Come a lasciar intendere che l’affare è più che possibile.