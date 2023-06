Calciomercato, cambia tutto: i nuovi parametri per la sessione estiva

La stagione 2022-2023 ha quasi chiuso i battenti, tra poche settimane via alla nuova annata, si parte come al solito con il calciomercato.

Manca ormai pochissimo per chiudere la stagione 2022/2023. Nei prossimi giorni arriveranno gli ultimi verdetti, tra la finale di Champions League, i playoff di Serie B e C e lo spareggio salvezza in Serie A. Poi si penserà definitivamente al calciomercato e alla programmazione dell’annata 23/24. Come sempre i primissimi mesi saranno dedicati al calciomercato e agli impegni delle nazionali.

Qualche giocatore infatti potrà andare in ferie, mentre altri saranno impegnati con le maglie delle rispettive selezioni. Nel caso dell’Italia c’è una Nations League da provare a vincere. Senza contare che comunque l’Italia è ancora in ballo sia per la Conference League che per la Champions League, con Inter e Fiorentina che potrebbero portare a casa una coppa internazionale.

C’è poi da capire quale sarà il roster di squadre che affronterà il prossimo campionato di Serie A. Lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia determinerà la terza retrocessa in Serie B, mentre la finale playoff tra Bari e Cagliari deciderà chi prenderà il posto o dei liguri o dei veneti. Chiaramente però la questione trattative sta già iniziando a tenere banco ed è utile far chiarezza sulle date ufficiali del calciomercato 23/24.

Le date delle due sessioni di calciomercato 2023/2024

La sessione estiva di calciomercato 2023/2023 partirà il primo luglio. Da quel giorno in po’ si potranno depositare i nuovi contratti. I primi a essere formalizzati di solito sono quelli legati ai giocatori che cambieranno squadra a parametro zero. Il tutto si concluderà il primo di settembre alle ore venti, a campionato già iniziato.

La prima giornata di Serie A è infatti prevista per il fine settimana del 19-20 agosto, subito dopo Ferragosto. Ben due quindi i turni che si disputeranno a mercato apertissimo e nel pieno della sua vitalità.

Esulano da queste date i riscatti e controriscatti. Per i primi, l’ufficializzazione potrà arrivare dal 14 giugno al 16, mentre per le contro opzioni si andrà dal 17 al 19. Già stabiliti anche gli estremi per quanto riguarda la sessione invernale. Il mercato di riparazione aprirà i battenti il 2 gennaio e si concluderà l’1 febbraio. Ancora da stabilire invece le date uffiiciali del campionato, visto che stavolta si scenderà in campo nel periodo natalizio, quel che è certo è che a gennaio le trattative saranno in corso parallelamente alle giornate di campionato.