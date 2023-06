Gonna da sogno e tacchi da capogiro: Melissa Satta scottante

Melissa Satta con la sua eleganza riesce sempre a sconvolgere gli ammiratori, i nuovi scatti della showgirl strappano applausi convinti

Fin dai tempi di Striscia la Notizia, Melissa Satta incarna uno dei principali ideali di femminilità e sensualità all’italiana dei giorni nostri. Non è un caso che tra coloro che in passato sono state ‘veline’ del popolare tg satirico sia ancora oggi una delle più amate e ricordate con maggiore affetto e che il suo pubblico le sia rimasto sempre fedele, anzi sia ulteriormente cresciuto in questi anni.

Erano i primi anni Duemila quando Melissa raccolse più che degnamente l’eredità delle conterranee Elisabetta Canalis e Giorgia Palmas, regalando spettacolo nel programma di Antonio Ricci. E lanciandosi verso una carriera di assoluto successo, che l’ha consacrata tra le principali modelle italiane nonché come una delle soubrette di maggior impatto.

Melissa ha raccolto fan su fan sui suoi profili social – oggi, vanta qualcosa come quasi cinque milioni di followers su Instagram, nettamente una delle bellezze italiane più in vista – e si è affermata come una delle presentatrici televisive di maggior spicco. Da un paio d’anni, protagonista su Sky Sport, diventando il principale volto femminile della tv satellitare. Entrando dunque ancor di più nel cuore degli sportivi. Con le luci dei riflettori su di lei a maggior ragione in questo periodo, vista la sua relazione con il tennista Matteo Berrettini, che le ha causato però anche alcuni dispiaceri sotto forma di commenti da parte degli haters.

Melissa Satta infiamma la redazione di Sky con un look celestiale: spacco infinito, la fantasia dei fan è alle stelle

Ai messaggi sgradevoli, Melissa ha risposto in maniera ferma, ma con il sorriso. E un sorriso continua a regalarcelo lei a suon di immagini pazzesche. A breve, il suo appuntamento settimanale con Gol Deejay andrà in vacanza. E lei ci tiene a farsi ricordare, eccome.

Abitino bianco da urlo, gambe perfette che appaiono dallo spacco infinito sulla lunga gonna, tacchi altissimi. La solita bellezza incommensurabile, i complimenti sono ovvi e numerosi così come i like. Una garanzia. E il meglio, con gli scatti estivi che di certo spopoleranno, deve ancora arrivare. Siamo pronti per il solito spettacolo pirotecnico di foto in costume che renderanno Melissa tra le protagoniste dell’estate social.