Marotta show: ecco il primo colpo a parametro zero!

Beppe Marotta subito scatenato per migliorare e rinforzare l’Inter. Il direttore generale ha già avviato i contatti per questo colpaccio in difesa.

La stagione dell’Inter è tutt’altro che conclusa. I nerazzurri infatti, dopo aver conquistato la Coppa Italia e chiuso il campionato con un onestissimo terzo posto, sono pronti all’evento dell’anno, attesissimo dai tifosi.

Simone Inzaghi ed i suoi affronteranno sabato 10 giugno il Manchester City nella finalissima di Champions League, in quel di Istanbul. Un evento elettrizzante e sorprendente, ma totalmente meritato per la cavalcata perfetta della squadra interista.

In attesa di giocarsi un sogno clamoroso contro la corazzata di Pep Guardiola, l’Inter comincia a pensare anche al futuro ed al mercato estivo. Beppe Marotta, il noto dg interista, è già in piena attività e, secondo gli ultimi rumors, sarebbe pronto a virare su un colpaccio in difesa a parametro zero.

Inter, il difensore a costo zero: è un campione del mondo in carica

Il reparto che l’Inter vuole rinforzare più di tutti è sicuramente la difesa. Dovrebbero essere due i tasselli a partire, ovvero De Vrij e Skriniar, entrambi in scadenza di contratto, anche se di recente l’olandese sembra aver aperto nuovamente a un possibile rinnovo. Qualora non fosse così, Marotta vuole comunque rimpiazzarli, almeno parzialmente, con un innesto anch’esso a parametro zero, ma di valore internazionale.

Il nome caldo è quello di Nicolas Otamendi. Lo scrive il portale Relevo.com, il quale ammette come l’Inter abbia incominciato a dialogare con gli agenti del centrale argentino, uno dei difensori più esperti e tosti del panorama calcistico europeo. Campione del mondo in carica con l’Argentina, il 35enne Otamendi lascerà il Benfica dopo la vittoria del campionato in Portogallo. L’idea iniziale del difensore era quella di tornare in patria, magari per chiudere la carriera con il Velez, ovvero la squadra che lo ha lanciato da giovanissimo. Ma l’inserimento dell’Inter potrebbe creare tentennamenti al calciatore.

Marotta vorrebbe regalare questo colpaccio di spessore internazionale, seppur tutt’altro che di prospettiva, a mister Inzaghi per donargli esperienza e concretezza nel reparto arretrato. Nella difesa a tre dell’Inter, Otamendi potrebbe essere l’ideale complemento al fianco di un altro veterano come Acerbi e di un giovane dalle grandi potenzialità come Bastoni.

Nato a Buenos Aires nel 1988, Nicolas Otamendi vanta una lunghissima militanza nel calcio europeo. Sbarcato nel 2010 al Porto, ha indossato anche le maglie prestigiose di Valencia, Manchester City e Benfica, che lascerà il 30 giugno prossimo per scadenza contrattuale.