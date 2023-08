Serie A: stanno comprando Carlos Augusto, c’è l’accodo

Le prossime ore saranno decisive per quella che sarà la prossima squadra di Carlos Augusto, perché l’esterno brasiliano lo vuole a tutti i costi e di mezzo ora c’è anche Allegri.

Il calciatore è pronto ad una nuova avventura dopo aver dimostrato di essere veramente di un livello top. Ora bisognerà capire come si concluderà l’affare viste le diverse offerte che sono state ricevute.

C’è la possibilità che l’esterno brasiliano venga subito messo in condizioni di chiudere ancora una volta un club italiano, perché ora c’è la società che vuole ottenere la sua firma.

Calciomercato Serie A: è sfida per Carlos Augusto

Il calciatore è pronto a fare il salto di qualità in vista della prossima stagione, perché dopo la scorsa annata ora tante squadre si sono realmente interessate a lui per questa sessione di mercato e assicurarsi le sue prestazioni per il prossimo anno. Infatti, ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro di Carlos Augusto che è pronto a salutare il Monza che non farà una particolare resistenza per tenerlo.

Il calciomercato è pronto a regalarci una grande asta in Serie A perché il talento brasiliano classe 1999 è conteso tra due squadre. Si tratta di Inter e Juventus e non è un segreto, sono diverse le settimane che le due squadre trattano Carlos Augusto. Anche altre società minori si sono interessate in Italia e all’estero, ma lui è convinto che lascerà il Monza soltanto per un’offerta importante davvero come per queste due squadre.

Ora potrebbe essersi sbloccata realmente la trattativa per l’acquisto di Carlos Augusto per un club in particolare. Mancano poche settimane e da un momento all’altro qualcosa potrebbe cambiare in vista della prossima stagione. Infatti, c’è ora una società pronta a chiudere il trasferimento del giocatore.

Serie A: Juventus e Inter su Carlos Augusto

Sia la Juventus che l’Inter stanno provando a chiudere l’acquisto di Carlos Augusto e prima però dovranno affrontare una cessione in quella zona di campo per poi investire nuovamente.

La Juventus sta trattando la cessione di Pellegrini alla Lazio (vicinissima) mentre l’Inter è in trattativa per l’uscita di Gosens con l’Union Berlino. Una volta andati via questi giocatori si punterà forte su Carlos Augusto.

Calciomercato: Inter favorita sulla Juve per Carlos Augusto

Con il Monza ci sarebbe già una bozza d’accordo per lasciar andare Carlos Augusto e anche il giocatore non farebbe troppe pretese a questi club. Al momento la Juve è più avanti per liberare lo slot, poi però servirà l’ok definitivo del giocatore che sembra aver dato una preferenza maggiore all’Inter. Decisive le prossime ore per capire come si concluderà questa vicenda.