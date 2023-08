Elodie, che scollatura: tutti a bocca aperta

L’ex allieva di Amici è sempre più bella e si mostra con naturalezza sui social: il dècolletè lascia estasiati i fan

Il panorama del mondo della musica è saturo di personaggi che, in breve, lasciano il tempo che avevano trovato. E poi invece c’è chi resta nell’immaginario collettivo, per le qualità canore ma anche per una personalità magnetica che lascia il segno anche a lungo termine. Una di queste figure monopolizzanti, che con la sua proverbiale sensualità continua a macinare un meritato successo, è la meravigliosa Elodie.

Elodie Di Patrizi, in arte semplicemente Elodie, è nata a Roma il 3 maggio 1990. Il web è saturo della sua inestimabile bellezza, con foto che la ritraggono durante le sue performance e video memorabili dei richiestissimi concerti. Negli ultimi anni Elodie ha saputo prendersi uno spazio tutto suo nel panorama musicale, con una popolarità sempre crescente che l’attesa ora più che mai come uno dei talenti più cristallini degli ultimi tempi.

Un successo sfociato, poi, anche sui social network: basti pensare che solo su Instagram la cantautrice ha collezionato oltre 3,1 milioni di seguaci. Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo Amadeus, direttore artistico, l’ha scelta tra i big in gara e Elodie con ‘Due’ si è classificata al nono posto.

La sua esplosione avvenne durante l’edizione del 2016 del talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘. Un programma che, diretto dalla regina di Canale 5, porta ancora oggi ascolti notevoli alla rete Mediaset. Elodie chiuse quell’annata al secondo posto, alle spalle di Sergio Sylvestre. Ma le critiche, nei suoi confronti, furono esclusivamente di stampo positivo. E da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: l’artista totale, performer e cantante ormai affermata è una lontana parente della ragazzina timida e impacciata che coi suoi capelli rosa incuriosì il pubblico.

Tra le sue canzoni più note ricordiamo ‘Pensare Male’, cantata insieme a Stash dei ‘The Kolors’ ma anche Margarita, scritta e interpretata insieme al rapper ed ex fidanzato Marracash.

Scollatura profonda: Elodie delizia i fan

Per quel che riguarda la sua vita privata, Elodie da oltre un anno è innamoratissima e fa coppia fissa con l’ex pilota di MotoGp Andrea Iannone. In occasione del 34esimo compleanno di Iannone, Elodie ha voluto postare una delle foto che la ritrae insieme al fidanzato al mare.

In vacanza la coppia sta vivendo giornate felici e, in tal senso, il messaggio d’amore della cantautrice è parso estremamente dolce: “Com’è bello vivere con te, auguri amore mio”.

Una didascalia assai sentita ma quello che ha certamente attirato l’attenzione del pubblico social è stato certamente l’istantanea pubblicata dall’ex allieva di Amici. Elodie, infatti, abbracciata al suo compagno sorride felice ma mostra un lato A estremamente generoso.

La scollatura profonda disegna delle curve decisamente esplosive che hanno lasciato di stucco milioni di followers della bella romana. Un centro perfetto su Instagram dove lo scatto ha fruttato quasi mezzo milione di likes sul profilo di Elodie, ancora una volta sommersa dalle attenzioni social dei suoi fan.