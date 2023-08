Inter: promesse non mantenute, Inzaghi scontento

Il calciomercato dell’Inter è al momento bloccato tra acquisti, cessioni e rinnovi di contratto che ancora devono essere formalizzati sotto alcuni punti di vista. Ora ci sono aggiornamenti su come andrà a finire.

Momento non facile per i nerazzurri che devono fare i conti con anche alcune trattative saltate che non hanno fatto piacere ai tifosi, ma c’è la volontà di provare ad ottenere qualcosa di importante.

Mancano le ultime settimane per la chiusura del calciomercato estivo in Europa e in quella data del 31 agosto arriverà un segnale per tutti i migliori club con un messaggio riguardo quello che accadrà: buona stagione.

Calciomercato Inter: il punto tra acquisti e cessioni

Ci sono stati diversi movimenti e colpi ufficiali in questi mesi di calciomercato che hanno portato l’Inter ad avere una rosa differente la passata stagione. Il club nerazzurro allenato da Inzaghi ha chiuso a 18 punti dal primo posto in Serie A e la società è andata su tutte le furie per questo risultato deludente ottenuto lo scorso anno. Per questo motivo ora la squadra è pronta a riscattare il campionato scorso, anche se in Champions League ha raggiunto una finale e vinto le Finali di Coppa Italia e Supercoppa con Fiorentina e Milan.

Intanto, al termine della passata stagione, dopo essere stato messo fortemente in discussione fino ad arrivare alla chiamata con il suo agente che può essere quella decisiva per non andare oltre con l’affare. Appena chiusa la stagione la società ha provato a tenere tutti i suoi migliori giocatori con un rinnovo di contratto. Altri sono andati via dalla squadra di Inzaghi, che ora prova a chiarire ancor di più questa situazione.

Ci sarebbero state delle promesse di acquisti e cessioni non proprio mantenute da parte dell’Inter nei confronti del proprio allenatore. Ora questa mossa andrà sicuramente a colpire il club in vista di quello che potrebbe essere la nuova stagione.

Cessioni Inter: i nomi andati via per Inzaghi

Non è una situazione facile per Inzaghi che ora dovrà stare così finché non trocerà un sostituto all’altezza. Perché al momento sono partiti tramite cessioni o scadenze di contratto Skriniar, Brozovic, Dzeko, Lukaku e Onana.

Si tratta di cinque giocatori che sono partita e hanno deluso Simone Inzaghi che da tempo chiede di concludere colpi per l’Inter e di farlo anche con il problema alzato del motore? Il tecnico non ha preso bene la partenza di diversi giocatori.

Inter: promessa a Inzaghi non mantenuta

Perché l’Inter aveva promesso a Inzaghi che avrebbe alzato l’asticella e tenuto tutti i suoi migliori 14 giocatori della rosa della passata stagione. Niente da fare invece, via in molti e niente acquisti al momento.