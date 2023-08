Svolta in porta per la big: arriva Carnesecchi

Marco Carnesecchi è pronto a diventare il portiere di una big. Accordo ad un passo e firma destinata ad arrivare in poco tempo.

Marco Carnesecchi quasi sicuramente non vestirà la maglia dell’Atalanta la prossima stagione. Nonostante la volontà di Gasperini di dargli una chance, in queste ultime ore la situazione sembra essere completamente cambiata e presto sono attese delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da tuttoatalanta.com, una big di Serie A ha ormai scelto Carnesecchi per la porta e la fumata bianca potrebbe arrivare già in questo calciomercato. Una notizia sorprendente considerando che ormai il futuro dell’ex Cremonese sembrava essere destinato a rimanere nerazzurro.

Calciomercato: svolta improvvisa per la porta, ecco Carnesecchi

Marco Carnesecchi si prepara a cambiare squadra in questo calciomercato. L’Atalanta ha deciso di puntare tutto su Musso e quindi il portiere ex Trapani e Cremonese è pronto a fare il salto di qualità e andare a lottare per lo Scudetto. Una svolta improvvisa arrivata in queste ultime ore e che rischia di aprire la strada ad una vera e propria rivoluzione in porta. Naturalmente si tratta d una indiscrezione che dovrà essere confermata e vedremo quali saranno le scelte nei prossimi giorni.

Ma la Juventus è davvero vicina a piazzare il colpo Carnesecchi in questo calciomercato. I bianconeri sarebbero ad un passo dall’accordo con l’Atalanta e il suo arrivo aprirebbe le strade ad una partenza di Szczesny al Bayern Monaco. La mancata convocazione per il match contro la Dea potrebbe essere un indizio anche se le notizie ufficiali erano altre.

Ora, però, arriva la prima giornata di campionato e capiremo meglio questo possibile avvicendamento in porta. La Juventus, comunque, è pronta a sondare il terreno per Carnesecchi. Stiamo parlando di un estremo difensore giovane che potrebbe approfittare dell’assenza di coppe per crescere.

Mercato: la Juventus punta a Carnesecchi

La Juventus punta a Carnesecchi in questo calciomercato. Si tratta di una svolta improvvisa e che nessuno fino a questo momento aveva tenuto in considerazione. Naturalmente si tratta di una notizia che dovrà essere confermata nelle prossime ore.

Ma per Carnesecchi potrebbero aprirsi le porte di una big in questo calciomercato. Una chance importante che il portiere non ha nessuna intenzione di farsi sfuggire e presto su questa vicenda si avranno delle novità importanti.