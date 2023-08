Friedkin tuona: arriva il comunicato ufficiale

Il numero uno del club giallorosso ha risposto con una nota ufficiale alla notizia battuta da alcune prestigiose testate

La notizia ha squarciato l’estate romana, che lato sponda giallorossa sta vivendo dei giorni di magra assoluta dato l’apparente immobilismo sul mercato: Raffaello Follieri vuole comprare la Roma. L’imprenditore pugliese avrebbe fatto recapitare negli uffici del presidente Friedkin un’offerta formale da 850 milioni di euro per l’acquisizione del club capitolino.

L’indiscrezione, riportata tanto dal Corriere dello Sport quanto dai siti specializzati nelle vicende di marca romanista, ha ovviamente scatenato il dibattito all’interno dell’appassionata piazza giallorossa. Il tutto a pochi, pochissimi giorni dall’inizio ufficiale della stagione calcistica.

L’offerta di Follieri riguarderebbe solamente l’acquisizione del club e non del piano riguardante lo stadio di proprietà della Roma, che dovrebbe sorgere nel quadrante nord-est della città nel 2027. L’imprenditore italiano ha conosciuto Ryan Friedkin, il figlio del presidente giallorosso, mesi fa, nel Dorchester. Per poi incontrarlo una seconda volta a Londra, il 2 dicembre scorso, al Berkeley Hotel.

La ricostruzione del quotidiano nazionale sulle varie tappe che avrebbero portato all’avanzamento di un’offerta formale arriva fino ai nostri giorni, con la notizia bomba che sta monopolizzando l’etere romano. Dan Friedkin, attraverso i canali ufficiali della società, ha risposto ai rumors sul possibile cambio di mano del club giallorosso.

Roma-Follieri, arriva il comunicato ufficiale della società

Parole chiare, inequivocabili, quelle che il patron americano ha affidato al sito istituzionale della società per allontanare qualsivoglia voce, e speculazione mediatica, per una cessione del club che non sembra imminente. “In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il Club“.

Giova sottolineare che il grande ritardo che la dirigenza sta accusando in termini di movimenti sul mercato (ad una settimana dall’inizio delle ostilità la Roma non ha ancora acquistato un centravanti, ed altri tasselli mancherebbero per essere davvero competitivi ad alti livelli) pareva in qualche modo essere ‘giustificata’ da una trattativa di vendita in atto. Che invece, parola della famiglia Friedkin, pare non esserci.

Che queste siano state parole di circostanza o meno, solo il tempo potrà essere galantuomo. Intanto i tifosi giallorossi fanno i conti con quel che gli resta in mano: una campagna acquisti che ha visto arrivare solo due profili a parametro zero (Aouar e Ndicka) e un difensore in prestito (Kristensen). Davvero troppo poco per soddisfare la fame di vittoria dello Special One.