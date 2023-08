Napoli, tutto fatto per il nuovo colpo: fissate le visite mediche

Ci siamo, il Napoli ha praticamente definito -quasi- tutto per il terzo acquisto del suo calciomercato estivo. Le trattative sicuramente non sono state semplicissime, ma la caparbietà di De Laurentiis e la volontà di Rudi Garcia di avere a disposizione un giocatore del genere hanno fatto sì che oggi i campioni d’Italia riescano a chiudere una delle operazioni più interessanti dell’estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, le prossime saranno ore decisive per la conclusione di questo affare sul quale il Napoli, come detto, ci ha lavorato per diverse settimane.

Una volta definiti gli ultimi dettagli con il club, il giocatore prenderà il primo volo utile per l’Italia per svolgere le visite mediche con i campioni d’Italia prima di firmare il contratto che lo legherà al club azzurro.

Calciomercato Napoli, è fatta per il terzo acquisto dell’estate: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che dopo un primo mese di stallo totale si starebbe ora prendendo la scena facendo operazioni da campione d’Italia. Dopo aver chiuso Natan e Cajuste, De Laurentiis si starebbe ora dedicando ad un colpo che a gran voce sarebbe stato chiesto dai suoi tifosi, e che addirittura sarebbe prossimo alla definizione.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo una serie di offerte per così dire “poco convincenti” da parte del Napoli e respinte dal club titolare del cartellino del giocatore, l’operazione avrebbe subito una svolta importante nelle ultime ore arrivando addirittura in via di chiusura. Definiti dunque una volta e per tutti gli ultimi dettagli di questa, il club campione d’Italia potrà finalmente accogliere il suo tanto bramato nuovo acquisto.

Stando dunque a quanto riportato da Sportmediaset, è praticamente cosa fatta il trasferimento al Napoli di Gabri Veiga in questo calciomercato. Nei prossimi giorni, infatti, il giovane talento spagnolo svolgerà le visite mediche in Italia per poi firmare il suo contratto con i campioni d’Italia.

Gabri Veiga al Napoli, ci siamo: i dettagli dell’operazione

Il Napoli è forse riuscito a mettere a segno una delle operazioni più interessanti di questo calciomercato estivo. Il club di De Laurentiis è infatti riuscito a trovare l’accordo con il Celta Vigo per il trasferimento in Serie A del giovane astro nascente del calcio spagnolo Gabri Veiga.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, analizzando i dettagli dell’operazione, il Napoli verserà nelle casse del club galiziano 36 milioni di euro più bonus legati al numero dee presenza in stagione ed ai risultati sportivi del club tra campionato e Champions League. Inoltre i campioni d’Italia riconsoleranno in caso di successiva rivendita di Gabri Veiga una percentuale del 10% al Celta Vigo.

Veiga-Napoli: famerà un quinquennale

Svolte nei prossimi giorni le visite mediche per il Napoli presso Villa Stuart, a Roma, il giovane talento spagnolo Gabri Veiga si dirigerà presso il capoluogo campano per firmare un contratto quinquennale da 2,2 milioni a stagione con i campioni d’Italia, stando a quanto riportato da Nicolò Schira.