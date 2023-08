Svolta in porta per la big: a sorpresa arriva Carnesecchi

Nelle ultime ore sarebbe stata registrata una volta a sorpresa per la porta di una big di Serie A, che con l’Atalanta starebbe trattando l’acquisto di Marco Carnesecchi. Il portiere della Nazionale U21, infatti, potrebbe presto diventare titolare ancora una volta lontano da Bergamo, compiendo però un importante upgrade in carriera.

L’arrivo di Carnesecchi nella big in questo calciomercato sarebbe però direttamente collegato ad un’altra importante operazione di mercato, dato che la squadra in questione punterebbe forte sul giovane talento dell’Atalanta solo dopo aver perso il suo portiere titolare, la cui cessione sembrerebbe essere ora scenario sempre più plausibile.

Calciomercato, una big sta prendendo Carnesecchi: le ultime

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Marco Carnesecchi in questo calciomercato, che a quanto pare si ritroverebbe incredibilmente coinvolto in un clamoroso scambio fra i pali che potrebbe cambiare gli equilibri nel panorama dei portieri nelle principali leghe europee.

Stando alle ultime notizie, infitta, Carnesecchi sarebbe diventato proprio nelle ultime ore una delle priorità per la big di Serie A in questo calciomercato, che nei prossimi giorni potrebbe ritrovarsi a dire addio al suo portiere titolate viste le ultime insistenti voci che lo vedrebbero, per l’appunto, sempre più lontano dal club. Farsi trovare scoperti, soprattutto in ruolo delicato come la porta, è l’ultimo dei pensieri della dirigenza che, in ordine a quanto sta circolando in queste, avrebbe subito iniziato a fare pressing sull’Atalanta per Marco Carnesecchi, riuscendo anche, a quanto pare, a convincere la Dea a lasciar partire quello che in questa stagione sarebbe dovuto essere il titolare inamovibile fra i pali della formazione di Giampiero Gasperini.

Stando dunque a quanto riportato da tuttoatalanta.it, a fronte della possibile uscita dell’espero Wojciech Szczesny in direzione Bayern Monaco, la Juventus sarebbe vicinissima a trovare un accordo con l’Atalanta per il trasferimento in bianconero di Marco Carnesecchi in questo calciomercato.

A sorpresa la Juventus spinge per Carnesecchi: operazione lampo

Stando a tuttoatalanta.it Marco Carnesecchi sarebbe ad un passo dal trasferirsi alla Juventus in questo calciomercato. Per la Vecchia Signora si tratterebbe di un investimento a lungo termine a fronte della possibile uscita, a sorpresa, di Szczesny.

Al momento in merito a questa operazione non è arrivata ancora però nessuna conferma ufficiale, ed è per questo che non si potrebbero neanche ancora ipotizzare le possibili cifre di questa. Stando a dati Transfermarkt, però, considerando la valutazione che il sito fa del portiere, Carnesecchi alla Juventus si potrebbe chiudere anche per circa 13 milioni di euro, ma di sicuro l’Atalanta non si accontenterà di così poco. Nei prossimi giorni sono dunque attesi aggiornamenti in merito a questa clamorosa trattativa.

Carnesecchi alla Juve se Szczesny va al Bayern: intreccio di mercato

Marco Carnesecchi arriverebbe alla Juventus solo nel momento in cui il Bayern Monaco affonderebbe il colpo decisivo per portare in Bundesliga Szczesny. Complici le oramai precarie condizioni fisiche di Neuer, e la cessione di Sommer all’Inter, il club bavarese starebbe pensando proprio all’esperienza del polacco in questo calciomercato per andare a completare la propria griglia di portieri per il proseguo di questa stagione. Anche su questo fronte sono attesi degli importanti aggiornamenti, che potrebbero scatenare un valzer non indifferente di portieri.