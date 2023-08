Calciomercato, sta tornando in Serie A: reparto completato

Svolta nel futuro del giocatore che, dopo alcune esperienze all’estero, sembrerebbe essere ad un passo dal ritornare in Serie A in questo calciomercato. Fuori dall’Italia il centrocampista è comunque riuscito a mettersi in mostra per le sue qualità, ma nel bel paese il ragazzo è cresciuto e si è consacrato, diventando uno dei migliori nel suo ruolo.

Ora il richiamo dell’Italia è tornato ad essere forte, ed anche la sua volontà parrebbe essere proprio quella di tornare a giocare in Serie A. Sul centrocampista forte sarebbe il pressing dii uno degli storici club del campionato italiano, alla ricerca proprio di un giocatore in quel ruolo per andare a completare il reparto.

Calciomercato, torna in Serie A: affare ai dettagli, reparto completato

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata di una delle società più attive di Serie A, che dopo aver messo a segno diversi colpi importanti si starebbe ora dedicando a completare uno dei reparti più importanti, ed al momento scoperti, della sua rosa, ovvero il centrocampo.

A fronte di questo nel corso di queste settimane la dirigenza avrebbe valutato diversi profili interessanti sui quali puntare, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta su chi la Serie A l’ha imparata a conoscere discretamente bene nel corso della sua carriera. Riportarlo in Italia al momento non risulta essere semplicissimo, vista l’importate distanza fra le parti, ma la volontà del giocatore potrebbe svolgere un ruolo decisivo all’interno di queste trattative, che ne prossimo giorni potrebbero subire una svolta importante.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, il Genoa di Alberto Gilardino starebbe spingendo con il Besiktas per riportare in Serie A Salih Ucan in questo calciomercato, che in Italia ha per l’appunto già vestito le maglie di Roma ed Empoli.

Il Genoa spinge per Ucan: c’è distanza col Besiktas

Per rinforzare la propria mediana in questo calciomercato il neo promosso Genoa starebbe seriamente pensando di riportare in Serie A Salih Ucan. Al momento, però, la distanza con il Besiktas per l’ex giocatore della Roma sarebbe talmente ampia al punto che le sensazioni in merito a quest’operazione sono tutt’altro che positive.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.it, il Genoa sarebbe restio ad accontentare le richieste del club di Istanbul, che per Ucan, in scadenza nel giugno 2024, chiede addirittura 3.5 milioni di euro. Solo nel momento in cui il Besiktas dovesse aprire ad uno sconto al Genoa questa trattativa andrà in porto, ma se questo non accadrà il Grifone abbandonerà una volta e per tutte la pista che porta ad Ucan.

Calciomercato Genoa: tutti gli obiettivi per la mediana

Salih Ucan non è l’unico giocatore che il Genoa starebbe seguendo in questo calciomercato per andare a completare la mediana di Alberto Gilardino in vista dell’imminente inizio di stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, sul taccuino del Grifone ci sarebbero anche i nomi di Fabio Miretti della Juventus e Meité del Benfica, operazioni ad oggi ancora più complicate di quella di Ucan.