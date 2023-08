Ribaltone Lukaku: salta la Juve, destinazione a sorpresa

Svolta decisiva nel futuro di Romelu Lukaku in questo calciomercato. Dopo settimane di confusione totale, infatti, nelle ultime ore parrebbe essersi una volta e per tutte definita la questione, con il belga pronto a salutare il Chelsea per trasferirsi nel suo nuovo club.

Si credeva che questo potesse essere incredibilmente la Juventus, considerate le notizie che si sono intervallate nel corso degli ultimi giorni, ma a quanto pare si sarebbe registrato un ribaltone che avrebbe difatti beffato la Vecchia Signora.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, salta il passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku, che a quanto pare avrebbe invece accettato una destinazione a sorpresa, della quale sino ad oggi non si era praticamente mai parlato.

Niente Juventus per Lukaku: destinazione a sorpresa per il belga

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Romelu Lukaku in questo calciomercato, che in uscita dal Chelsea si sarebbe finalmente trovato una nuova sorprendente sistemazione. Nel corso di queste settimane per il belga si è parlato con insistenza della Juventus, ma a quanto pare l’ex attaccante dell’Inter non vestirà i colori bianconeri a partire dalla prossima stagione.

La possibilità di vedere Romelu Lukaku in maglia Vecchia Signora non è comunque un’ipotesi da accantonare completamente, ma al momento questa possibilità gode veramente di poca fiducia, stando anche a quanto riportato dalle ultime notizie di calciomercato. Stando a queste, infatti, l’attaccante belga sembrerebbe essere sempre più vicino al trasferimento in un del quale sino ad oggi si è parlato veramente poco, ma il cui inserimento avrebbe, a quanto pare, stravolto completamente le carte in tavola.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, una nuova pretendente sembrerebbe essersi iscritta alla corsa per Romelu Lukaku in questo calciomercato. Stiamo parlando del Tottenham di Vicario ed Udogie, alla ricerca di una nuova prima punta dopo l’importante cessione di Harry Kane al Bayern Monaco.

Juventus, occhio al Tottenham: Lukaku per sostituire Kane

Oltre alla Juventus anche il Tottenham si sarebbe incredibilmente inserito nella corsa per Romelu Lukaku in questo calciomercato. Dopo la cessione di Kane al Bayern Monaco gli Spurs sono alla ricerca di una prima punta di spessore, ed il belga potrebbe essere, per caratteristiche e costi, il profilo ideale per gli schemi di Postecoglu.

Il Chelsea continua a chiedere 45 milioni di euro per Lukaku, cifre che il Tottenham non avrebbe alcun problema a sborsare dopo avere incassati ben 116 dall’uscita dello storico capitano. Ora ci sarà da capire solo se il club del nord di Londra alla fine deciderà di investire proprio sul belga, dato che la lista della dirigenza è folta di nomi interessanti.

Non solo Lukaku: il Tottenham vuole anche un obiettivo del Milan

Il Tottenham ha intenzione di mettere il bastone fra le ruote in questo calciomercato non solo alla Juventus ma anche al Milan. Oltre a Romelu Lukaku, infatti, per sostituire Harry Kane gli Spurs starebbero valutando anche il profilo di Mehdi Taremi, giocatore in cima alla lista dei desideri del Diavolo.