Calciomercato, Casadei torna in Italia: giocherà in Serie A

La stellina del calcio italiano Cesare Casadei è pronto a lasciare il Chelsea per tornare in Italia in questo calciomercato. Dopo essere stato in prestito nella scorsa seconda parte di stagione al Reading, in Championship, il classe 2003 avrebbe espresso la sua volontà ai Blues di andare altrove per proseguire senza troppi intoppi il suo processo di crescita.

Presto questa volontà di Casadei potrebbe essere accontentata, dato che il Chelsea sarebbe per l’appunto in trattativa per far tornare in Italia il giovane talento della Nazionale italiana.

Nel corso di queste settimane per l’ex Inter si era palesata l’ipotesi Serie B, con diverse piazze importanti sulle sue tracce, ma in realtà il suo futuro parrebbe essere in Serie A, visti gli ultimi interessanti contatti della giornata.

Calciomercato: Casadei obiettivo di un club di Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Cesare Casadei in questo calciomercato, che da diversi giorni è al centro di voci che lo vedrebbero essere sempre più vicino a lasciare il Chelsea. Convocato e protagonista nella tournée in America dei Blues, l’italiano ha ammaliato con la sua tecnica mister Pochettino che, comunque, gli ha comunicato di trovarsi una nuova sistemazione dato che in questa stagione ci sarebbe stato poco spazio per lui.

Essendo comunque uno dei migliori talenti sul panorama calcistico mondiale, Casadei ha ricevuto nel corso di queste settimane diverse proposte interessanti, che insieme al suo entourage avrebbe minuziosamente valutato. Per continuare a crescere l’ex Inter ha bisogno di giocare, ed anche tanto, ed è per questo che la sua scelta sarà condizionata soprattutto da chi gli garantirà questo.

Come detto, tanti club hanno chiesto al Chelsea informazioni su Cesare Casadei nel corso di questi giorni, ma stando a calciomercato.com il futuro del talento italiano potrebbe essere nuovamente in Italia. Il Genoa starebbe infatti seriamente pensando di andare a regalare ad Alberto Gilardino un talento come quello dell’ex Inter in questo calciomercato per rinforzare la rosa in vista di questo ritorno in Serie A del Grifone.

Calciomercato Genoa, idea Casadei: la possibile formula

Cesare Casadei è l’ultima idea per il centrocampo del Genoa in questo calciomercato. Il Grifone vuole rinforzare la rosa di Alberto Giardino con innesti di qualità, ed il ragazzo scuola Inter rispecchia appieno i criteri del profilo sul quale la dirigenza rossoblu ha intenzione di investire.

Visto l’importante investimento fatto solo un anno fa, il Chelsea non ha alcuna intenzione di dare via a titolo definitivo Casadei, motivo per il quale il Genoa starebbe pensando di imbastire con i Blues una trattativa per un semplice prestito secco.

Non solo Genoa: c’è concorrenza per Casadei

Il Genoa non è l’unico club che avrebbe messo gli occhi su Cesare Casadei in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, anche il Leicester starebbe valutando il profilo dell’italiano per andare a completare il proprio centrocampo. Come per i gialloblu, anche le Foxes starebbero pensando di offrire al Chelsea un semplice prestito secco per l’ex Inter. Le soluzioni ci sono, a questo punto spetta solo a Casadei scegliere dove andare.