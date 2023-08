Serie A, si sblocca l’affare Demiral: è il colpo di una big

Merih Demiral è uno dei profili più ricercati in quest’estate di calciomercato in Serie A. In uscita dall’Atalanta, il difensore turco ex Juventus rappresenta essere una vera e propria opportunità per diversi club, dato che sulla scena internazionale non ci sono giocatori di questo calibro per il ruolo di centrale.

Fuori dai piani di Gasperini, Demiral è dunque alla ricerca di una nuova sistemazione che, come raccontato già negli scorsi giorni, potrebbe essere ancora una volta in Serie A. Proprio nelle scorse ore, infatti, si sarebbe registrata una svolta importante che avrebbe sbloccato una volta e per tutte l’affare legato al difensore turco.

Stando alle ultime notizie, Demiral sarebbe sempre più vicino dal lasciare l’Atalanta per trasferirsi in un’altra big di Serie A in questo calciomercato.

Calciomercato, Demiral è il colpo in difesa di una big di Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Merih Demiral in questo calciomercato, che fuori dai piani di Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta proprio nei prossimi giorni. Proprio nelle ultime ore, infatti, sarebbe stata registrata una svolta importante che potrebbe sbloccare la cessione del turco.

Essendo un profilo d’esperienza e di qualità, il nome di Demiral nel corso di queste settimane è stato accostato a tantissimi top club. Alcune voci insistevano sul fatto che il centrale dell’Atalanta potesse tornare addirittura in patria, in Turchia, in questo calciomercato, ma a quanto pare il futuro del turco sarà ancora una volta in Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti in maniera importante una big italiana per il classe ’98.

Stando infatti a quanto riportato da Relevo, alla ricerca di un difensore col quale andare a sostituire il partente Roger Ibanez in questo calciomercato, la Roma avrebbe iniziato a valutare proprio il profilo di Merih Demiral.

Roma, Demiral per il post Ibanez: occhio alla concorrenza

Merih Demiral è il nome in cima alla lista dei desideri della Roma per andare a sostituire Roger Ibanez in questo calciomercato. Al momento il turco è però una semplice idea per il club giallorosso, che deve bene guardarsi le spalle dalla concorrenza sul giocatore anche dell’Inter.

L’interesse dei nerazzurri mette decisamente il bastone fra le ruote alla Lupa, visto che al momento Demiral preferirebbe la destinazione meneghina a quella capitolina, come confermato anche in Ana recente uscita pubblica.

Roma: Demiral difficile, pronta l’alternativa

L’ipotesi Demiral al momento risulta essere molto complicata per la Roma che, comunque, avrebbe pronta un’alternativa giovane sulla quale provare a puntare. Stando a Relevo si tratterebbe di Omar Solet, difensore centrale classe 2000 che il RB Salisburgo valuta almeno 17 milioni di euro.