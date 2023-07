Calciomercato, stanno prendendo Wijnaldum: torna in Serie A

Georgino Wijnaldum è oramai sempre più ai margini del progetto tecnico del PSG. L’olandese rappresenta essere un esubero della formazione di Luis Enrique, che a conferma di questo non l’ha neanche convocato in vista della prima amichevole stagionale contro il neo-promosso Le Havre.

Wijnaldum ha dunque da che trovarsi una nuova sistemazione in questo calciomercato, anche per mettersi alle spalle il brutto infortunio della passata stagione e tornare ad essere protagonista. Essendo comunque un giocatore di caratura internazionale, il nome dell’ex Liverpool è stato accostato a tantissimi club nel corso di queste settimane, ma a quanto pare il suo futuro potrebbe essere ancora una volta in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, Georgino Wijnaldum è l’ultima idea per il centrocampo di una squadra di Serie A, che per l’appunto sarebbe decisa a puntare sull’olandese per andare a completare e rinforzare la propria mediana in vita della prossima stagione.

Calciomercato, Wijnaldum torna in Serie A: il club

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Georgino Wijnaldum in questo calciomercato, che oramai ai margini del progetto tecnico del PSG sarebbe pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, con l’obiettivo di mettersi alle spalle anche la scorsa deludente e sfortunata stagione.

Essendo un giocatore di un certo livello, dato che il suo palmares parla per sé, Wijnaldum è un’idea per tantissime squadre, che per l’appunto starebbero valutando questo colpo soprattutto da un punto di vista economico, anche perché l’olandese guadagna tanto a Parigi, circa 7 milioni netti a stagione. Nonostante questo, comunque, in queste ore avrebbe prepotentemente preso quota l’ipotesi per Wijnaldum di tornare a giocare in Serie A, visto l’interessamento di una big nei suoi confronti.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per completare il centrocampo la Roma starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Wijnaldum in questo calciomercato.

Roma, si pensa ad un ritorno di Wijnaldum: le ultime

La Roma di José Mourinho starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Wijnaldum in questo calciomercato, complice la necessità di andare a completare la mediana in vista della prossima stagione.

Nei dialoghi col PSG fra i due club, infatti, sarebbe uscito fuori anche il nome dell’olandese, che potrebbe rappresentare un’opportunità per i giallorossi. In scadenza nel 2024 con i parigini, infatti, l’operazione legata al ritorno di Wijnaldum a Roma potrebbe costare anche meno di 8 milioni di euro, valutazione data al cartellino dell’ex Liverpool da Transfermarkt.

L’unico ostacolo da superare dovrebbe essere quello relativo allo stipendio dell’olandese, che a quanto pare sarebbe però disposto a ridurselo pur di lasciare il PSG.

Roma, Wijnaldum è solo un’alternativa: la priorità è un’altra

A quanto pare Georgino Wijnaldum, al momento, sembrerebbe essere solo una semplice alternativa per la Roma al reale obiettivo di questo calciomercato, Renato Sanches. I dialoghi fra il club giallorosso ed il PSG per il centrocampista portoghese viaggiano spediti, ma qualora Tiago Pinto non dovesse trovare una soluzione favorevole al club, visti anche i costi ridotti di un’eventuale operazione, la Roma potrebbe tornare a pensare proprio a Wijnaldum.