Calciomercato: lascia il Milan, affare in chiusura

Non solo in entrata, ci sono delle novità anche riguardo il calciomercato in uscita del Milan. Tutto fatto per la cessione del calciatore che lascia la squadra.

Colpo a sorpresa da parte dei rossoneri che hanno trovato l’accordo per l’addio del calciatore che andrà via nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Affare lampo con la società che ha accettato tutte le richieste del Milan.

Dopo Okafor e Samuel Chukwueze, atteso a Milano nelle prossime ore per visite e firme, la società si sta muovendo anche sul fronte uscite. Ci sono delle novità in merito alle cessioni di alcuni calciatori che sono pronti a lasciare i rossoneri per andare in nuovi club. Ecco tutti i dettagli riguardo l’addio del difensore che ha ricevuto una proposta importante.

Calciomercato Milan: lo stanno vendendo

E’ alle battute finali l’operazione di calciomercato con il Milan che ha chiuso per la cessione del calciatore. Affare lampo che ha trovato esito positivo anche grazie alla volontà del calciatore che ha deciso di andare via da Milano per vivere una nuova esperienza all’estero. Alla base di questa decisione anche il maggiore minutaggio che il club spagnolo gli darà nel corso della prossima stagione.

Ecco tutti i dettagli in merito a questa trattativa di calciomercato riguardo la cessione del calciatore del Milan. La società rossonera oltre al mercato in entrata sta chiudendo anche questo nuovo affare che consentirà alla società di liberare spazio all’interno della rosa di Stefano Pioli.

A causa della folta concorrenza in quel reparto, il Milan ha deciso di vendere il giocatore. Durante i colloqui con il club spagnolo, per l’arrivo di Chukwueze, i due club hanno trovato l’accordo anche per la cessione del rossonero.

Il difensore centrale di proprietà del Milan Gabbia è ad un passo dal trasferimento al Villarreal. L’operazione si concluderà sulla base di un prestito secco.

Calciomercato Milan: Gabbia al Villarreal, ultime notizie

Matteo Gabbia sarà presto un nuovo giocatore del Villarreal. La società spagnola ha deciso di prendere in prestito secco il giocatore che si trasferirà in Spagna con questa formula in Spagna. Nel corso dei colloqui per l’arrivo al Milan di Samuel Chukwueze, le società hanno pensato anche a quest’altra operazione di calciomercato. Gabbia, che era finito nel mirino di Genoa e Frosinone, ha deciso di lasciare l’Italia per tentare una prima esperienza all’estero. Il suo futuro sarà in Spagna con il Villarreal pronto a scommettere sulle doti del classe 1999, chiuso a Milano da Kalulu, Kjaer, Thiaw e Tomori.