Morata bocciato, Mourinho e Dybala distrutti

Sentenza piuttosto forte e pesante per quanto riguarda la Roma, i suoi movimenti di mercato estivo e le prestazioni di uno dei suoi protagonisti.

Ancora tante titubanze ed incertezze nel mercato estivo della Roma. La squadra allenata da José Mourinho non è ancora completa e, probabilmente, le scelte societarie non hanno affatto risolto i dubbi che lo Special One sottolineava nella scorsa stagione su valore della rosa e della dirigenza.

Alla Roma manca soprattutto profondità di scelta e qualità in attacco. Come è ormai noto, lo scorso anno i giallorossi hanno sofferto la sterilità offensiva di Abraham e Belotti, che assieme hanno messo a segno solo 8 reti in campionato. Ci si aspettava molto di più da entrambi.

La soluzione per sbloccare l’attacco romanista si chiamerebbe Alvaro Morata, ovvero l’obiettivo numero uno di Mourinho sul mercato. Ma la trattativa per lo spagnolo è dura, ardua e costosa, visto che l’Atletico Madrid non vuole fare sconti e lo stesso calciatore non ha certo esigenze basse di ingaggio.

Moretti: “Morata solo un comprimario, mentre Dybala…”

Situazione delicata dunque in casa Roma. Ma chissà se basterà l’arrivo di Morata per poterla risolvere visti i problemi ed i difetti dell’ultima stagione. A parlare di tutto ciò, c’ha pensato Alvaro Moretti, noto giornalista de Il Messaggero.

Intervenuto all’emittente Radio Radio, il cronista ha fatto intendere come l’approdo di Morata non sia proprio né semplice né risolutivo: “Affare Morata? Nessuno ha soldi infiniti, ma a prescindere da questo secondo me non cambierebbe le sorti della Roma. Credo sia soltanto un comprimario“.

Dunque Moretti non vede l’attaccante spagnolo come l’uomo giusto per risolvere i problemi giallorossi, visto che Morata non sarebbe mai stato in carriera un leader carismatico o un fuoriclasse talmente continuo da poter risollevare le sorti offensive di una squadra. “Piuttosto l’anno scorso è mancato Dybala” – ha ammesso candidamente sempre il giornalista nella suddetta intervista.

Frecciata dunque anche al numero 21 giallorosso che lo scorso anno ha saltato moltissime gare tra infortuni muscolari e quella distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di giocare la finale di Europa League al top della forma. Moretti dunque, più che un aiuto dal mercato, si aspetta per la Roma un Dybala migliore, più continuo ed integro. Visto che l’argentino è il calciatore di maggior spessore, qualità tecnica e genialità della rosa di Mourinho.