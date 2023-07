Calciomercato: En-Nesyri in Serie A, sarà lui il nuovo bomber

En-Nesyri in questo calciomercato potrebbe arrivare in Serie A. E’ lui il nuovo bomber della squadra.

E’ tempo di far entrare nel vivo il calciomercato e possiamo dire che l’obiettivo di tutti i club è sicuramente quello di trovare l’attaccante giusto per alzare il livello della rosa e magari anche il numero di gol.

In Serie A il nuovo bomber in questo calciomercato di una squadra è destinato ad essere En-Nesyri. A sorpresa il Siviglia non sembra essere destinato a confermarlo e per questo motivo un club è pronto ad approfittare di questa situazione per regalare al proprio tecnico un calciatore di assoluto livello.

Mercato: En-Nesyri in A, ecco con chi firma

Il calciomercato è ormai pronto ad entrare nel vivo e le squadre non possono assolutamente sbagliare per dare il prima possibile ai propri tecnici una rosa completa e di qualità per poter sognare in grande e raggiungere degli obiettivi importanti. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei club considerando che, almeno per il momento, non c’è nessuna scelta ufficiale e sono in corso tutte le riflessioni del caso per provare a trovare i giusti calciatori.

Secondo quanto riferito dalle notizie che arrivano dalla Spagna, il Siviglia ha individuato in Scamacca il giusto rinforzo in questo calciomercato e la Roma a questo punto potrebbe decidere di puntare su En-Nesyri. Inutile dire che Morata resta un obiettivo importante, ma il marocchino potrebbe essere il nome giusto considerando anche il prezzo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

La Roma è alla ricerca di un calciatore di qualità e per questo motivo non ci resta che aspettare nelle prossime settimane per capire se i giallorossi punteranno su En-Nesyri oppure accelereranno su Scamacca o magari faranno un passo indietro e andranno su un altro obiettivo.

Ultime En-Nesyri: la Roma ci pensa

La Roma pensa a En-Nesyri sul calciomercato soprattutto se il Siviglia punterà su Scamacca. Sono in corso riflessioni di tutte le squadre e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Stiamo parlando di un calciatore importante e di esperienza e che potrebbe fare davvero molto bene con la Roma. Ma En-Nesyri non è il primo obiettivo di calciomercato dei giallorossi e tutto può succedere.