Calciomercato, cessione Zapata: resta in Serie A, l’annuncio

Clamoroso colpo di scena riguardo il futuro di Zapata in questo calciomercato estivo. L’Atalanta è pronta a chiudere per la sua cessione.

Sarà ancora in Serie A il futuro di Duvan Zapata. Il calciatore è un obiettivo dell’italiana che ha messo il colombiano in cima alla lista dei suoi desideri. L’operazione potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, ecco tutti i dettagli riguardo questo affare e la valutazione dell’Atalanta per il colombiano.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo il futuro di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, classe 1991, potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare l’Atalanta nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Cessione Zapata, l’Atalanta apre all’addio: resta in Serie A

Il calciomercato è in fermento. Le società sono pronte ad intervenire per mettere a segno dei colpi importanti. Tra i giocatori che potrebbe cambiare maglia in questa sessione estiva, c’è anche Duvan Zapata. L’Atalanta sta valutando la posizione del colombiano che, nell’ultima stagione, ha messo a segno solo due gol in campionato.

Ecco perché il club bergamasco sta prendendo in considerazione l’idea di cedere Zapata in questo calciomercato. I club interessati al calciatore non mancano, ci sono diverse squadre pronte a scommettere sul classe 1991 che in un campionato come quello italiano può fare ancora la differenza.

Tra i club interessati a Duvan Zapata c’è sicuramente la Fiorentina che cerca una valida alternativa a Luka Jovic.

Zapata alla Fiorentina: è il sogno della dirigenza per questo calciomercato

Dopo l’addio di Vlahovic, i viola non hanno più trovato un bomber dal rendimento simile a quello del serbo. Né Arthur Cabral e né Jovic hanno saputo trascinare la squadra. Un grave problema per Vincenzo Italiano che, nei suoi colloqui con la dirigenza, ha espresso il suo punto di vista e chiesto alla società di prendere un nuovo bomber in questa sessione estiva di calciomercato. Ci sono diversi profili sul taccuino del ds Pradé che, sotto traccia, sta lavorando per portare alla Fiorentina Zapata.

Calciomercato Fiorentina: le alternative a Zapata

Alla Fiorentina interessa molto Duvan Zapata. E’ il sogno di calciomercato di Vincenzo Italiano. L’attaccante può lasciare l’Atalanta, soprattutto dopo i numeri della passata stagione. Il rendimento altalenante del giocatore, e i continui problemi fisici, stanno facendo riflettere il club neroazzurro che non ha chiuso alla cessione di Zapata alla Fiorentina. Le alternative per i viola sono rappresentate da Nzola dello Spezia e Boulaye Dia della Salernitana.