Calciomercato: scambio per Dia, la big piazza il colpo in attacco

Ci sono delle novità importanti riguardo il futuro di Boulaye Dia alla Salernitana. Il calciomercato è in evoluzione, ecco la mossa della big che ha messo il senegalese nel mirino in vista della prossima stagione.

L’attaccante della Salernitana è uno dei nomi caldi di questo calciomercato estivo 2023. Il giocatore, riscattato ufficialmente dal club granata, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Ecco le ultime notizie in merito al possibile approdo in una big del giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni Boulaye Dia in questo calciomercato può lasciare la Salernitana e restare in Serie A. L’attaccante ex Villarreal, è il nome nuovo per il reparto offensivo della big che è alla ricerca di nuove punte in vista della prossima stagione. Lo scambio potrebbe convincere i granata a cedere il calciatore, anche se sul senegalese è presente una clausola da 25 milioni di euro.

Milan, arriva Dia della Salernitana: i dettagli sull’affare di calciomercato

Boulaye Dia al Milan in questo calciomercato. L’affare è davvero possibile con i rossoneri che sono pronti a mettere sul piatto diversi giocatori per convincere la Salernitana a cedere l’attaccante che dopo essere stato riscattato dal Villarreal ha già chiesto ai granata di essere ceduto. Il bomber ambisce a palcoscenici più alti, dopo l’ultima stagione che l’ha consacrato come una delle rivelazioni della Serie A.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera è a lavoro per portare al Milan Dia della Salernitana. Il calciatore è il nome nuovo dell’attacco dei rossoneri. Nonostante i suoi ventisette anni, il club ha deciso di puntare con decisione sull’attaccante reduce da ben 16 gol nell’ultima stagione di Serie A. Reti pesantissime, quelle del senegalese, che hanno permesso alla Salernitana di salvarsi.

Calciomercato Milan: scambio per Dia, due contropartite per la Salernitana

Nelle scorse settimane il direttore sportivo dei granata De Sanctis ha incontro la dirigenza dei rossoneri. Le parti hanno discusso anche di Boulaye Dia che ha una clausola importante da 25 milioni di euro. Il Milan spera di chiudere l’affare grazie ad uno scambio. Alla Salernitana interessano Daniel Maldini o Lorenzo Colombo. Entrambi sono in uscita dal Milan e possono essere i giocatori giusti per abbassare la richiesta del club che chiede almeno 25 milioni di euro per cedere Dia in questo calciomercato estivo 2023.

Dia al Milan, come cambia l’attacco dei rossoneri

In un’ottica di rinnovamento, il Milan in avanti è pronta ad affidarsi a Dia. Non più giovanissimo, l’attaccante senegalese può dare il suo contributo alla causa dei rossoneri. Diverso da Giroud, i due possono giocare anche insieme. E’ un profilo che intriga Pioli e che può far a caso del club, considerato anche il suo ingaggio basso. Per sbloccare l’operazione serve un sacrificio da parte del Milan con la Salernitana che ha già manifestato il suo desiderio di prendere Colombo o Maldini.