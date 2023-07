Calciomercato: comprano anche Chiesa, colpo da 60MLN

Il calciomercato della Juventus può sbloccarsi con un’altra uscita importante come quella di Federico Chiesa che può lasciare il club da un momento all’altro. E’ in arrivo la maxi offerta.

Ci sono novità importanti che riguardano il club bianconero che potrebbe perdere un altro pezzo importante in vista della prossima stagione. C’è ora una società interessata a comprare il talento italiano.

Le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolverà il mercato della Juve in vista di queste prossime settimane di preparazione alla nuova stagione. Occhio alle situazioni in uscita.

Calciomercato Juve: Chiesa in uscita, cessione pronta

Federico Chiesa non è considerato incedibile da parte della Juventus. Perché gli infortuni hanno rallentato la consacrazione del talento italiano che, inoltre, non ha un buon feeling in campo con le idee tattiche di Massimiliano Allegri. Pare che più volte ci siano stati problemi tra i due e per questo motivo ora si può pensare ad una sua partenza in vista delle prossime settimane.

Presto inizierà il ritiro estivo anche per la Juve che prepara la nuova stagione, ma Chiesa potrebbe anche da un momento all’altro preparare le valigie e andare via per provare una nuova esperienza.

Si parla addirittura di un possibile addio dal campionato italiano, visto che il giocatore è corteggiato da tanti club all’estero. Ora spunta fuori la società inglese che vuole fare di tutto per chiudere il suo acquisto.

Newcastle: assalto anche a Chiesa

Dopo Sandro Tonali il Newcastle ha in programma l’intenzione di voler acquistare un altro talento italiano dal campionato di Serie A: si tratta di Federico Chiesa che è il nome principale ora per l’attacco che piace al club inglese.

Il Newcastle proverà a presentare un’offerta nelle prossime ore e capire la fattibilità dell’operazione. Ci si aspettano segnali di calciomercato per un possibile nuovo trasferimento di Federico Chiesa. Il fondo PIF ha intenzione di puntare sempre più in alto con il proprio progetto e adesso ha messo nel mirino un altro gioiello italiano.

Juve: il prezzo di Giuntoli per Chiesa

E’ già stato deciso il prezzo che accetterà il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli per cedere Chiesa. Perché la valutazione che fa il nuovo dirigente bianconero per l’esterno d’attacco italiano è quella pari a 60 milioni di euro, non abbasserà le pretese la società juventina.

Al momento l’intenzione principale è quella di provare a trattenere il giocatore, ma non c’è un buon feeling tra l’allenatore e l’attaccante. Per questo motivo Cristiano Giuntoli se dovesse pensare di cedere il calciatore allora lo farà per 60 milioni o poco meno. Non c’è assolutamente possibilità che Chiesa parta per un’offerta sui 40 milioni come già qualcosa avrebbe provato ad offrire.