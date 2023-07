Clamoroso: l’ex Inter ora può rimanere

L’ex calciatore dell’Inter potrebbe rimanere nel suo club nonostante il contratto scaduto. Su di lui, però, ci sono anche alcuni club sauditi

Nonostante l’addio di qualche giorno fa a causa della scadenza del suo contratto, l’ex attaccante dell’Inter potrebbe rimanere nel sud della Francia. Stiamo parlando di Alexis Sanchez, attaccante classe 1988, attualmente svincolato.

Il calciatore cileno è stato acquistato dal club marsigliese soltanto un anno fa, a parametro zero, dopo l’avventura in nerazzurro. L’ex giocatore di Inter e Manchester United, lo scorso 10 agosto, ha firmato con il Marsiglia un contratto annuale con opzione per il secondo anno. L’opzione per il rinnovo, però, almeno per il momento non è stata esercitata e Sanchez è rimasto senza squadra nei giorni scorsi.

Alcuni club sauditi hanno chiesto informazioni all’entourage dell’attaccante cileno ma al momento non è pervenuta alcuna offerta concreta da parte delle compagini della Saudi Professional League. Soltanto una squadra, l’Al Fateh, qualche settimana fa ha provato a convincere il cileno con un’offerta da 10 milioni di euro l’anno ma a quanto pare senza successo.

In questa stagione, Sanchez ha collezionato 44 presenze, 18 reti e tre assist tra Campionato francese, Coppa di Francia e UEFA Champions League. Il Marsiglia ha palesato la volontà di voler trattenere il numero 70 e convincerlo a firmare un nuovo contratto di almeno un altro anno.

Sanchez diviso tra la permanenza al Marsiglia e l’Arabia Saudita: la situazione

Nelle ultime ore, la società del club francese si starebbe muovendo per prolungare di un ulteriore anno il contratto di Alexis Sanchez. Per i tifosi del Marsiglia, il cileno rappresenta uno dei beniamini più amati del club. Infatti, nella stagione appena terminata, il record di maglie più vendute appartiene proprio ad Alexis Sanchez.

Le prossime ore saranno quindi determinanti per quanto riguarda la questione contrattualistica legata all’ex Arsenal. La presentazione del nuovo tecnico, Marcelino, prevista martedì alle ore 14 all’Orange Vélodrome di Marsiglia, dovrebbe permettere di saperne di più sulla fattibilità o meno del prolungamento dell’attaccante cileno all’interno del parco attaccanti del roster marsigliese. Parco attaccanti che, in ogni caso, verrà ampliato in questa sessione di calciomercato, infatti, Pablo Longoria e Javier Ribalta stanno già lavorando su diverse piste concrete.

Nel frattempo, il Marsiglia ha ufficializzato il colpo Kondogbia dall’Atletico Madrid per una cifra vicina agli otto milioni di euro. Il centrocampista francese classe 1993 è molto apprezzato anche da Sanchez e questo potrebbe essere un tassello positivo da aggiungere al puzzle del rinnovo contrattuale. Nelle prossime ore, probabilmente, si saprà di più sul futuro di Alexis Sanchez, con il Marsiglia che pressa per riaverlo ed i club sauditi che di certo non staranno fermi a guardare.