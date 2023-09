Calciomercato, colpo Muriel sul gong: resta in Serie A

Proseguirà in Serie A la carriera di Luis Muriel che è pronto a lasciare l’Atalanta in questo ultimo giorno di calciomercato.

Dopo Zapata, l’Atalanta si appresta a salutare anche Luis Muriel. Protagonista delle ultime stagioni con la maglia dei nerazzurri, il colombiano è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A. Tentativo a sorpresa da parte del club che ha deciso di investire sul giocatore che adesso sta spingendo per lasciare l’Atalanta in questo ultimo giorno di calciomercato. Ecco tutti i dettagli in merito all’offerta.

Emergono nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro di Luis Muriel. Chiuso a Bergamo da Scamacca, il calciatore sta prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Atalanta in queste ultime ore di mercato. La sessione estiva 2023 terminerà alle ore 20, ecco perché il tempo a disposizione è davvero poco. Servirà il via libera di Gasperini che per il momento non s’è ancora esposto riguardo l’addio dall’Atalanta di Muriel: il tecnico, dopo Zapata, darà il via libera per la cessione dell’attaccante?

Calciomercato: tentativo in extremis per Muriel, i dettagli

C’è l’offerta da parte del club italiano che è pronto a chiudere per l’ingaggio di Luis Muriel che, a sorpresa, potrebbe salutare l’Atalanta. Il colombiano, accostato a a inizio mercato anche ad altre società, non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione.

Chiuso in squadra da Lookman e Scamacca, Muriel sta valutando con estrema attenzione il suo destino: restare all’Atalanta da comprimario e seconda scelta oppure vivere una nuova esperienza da protagonista in Serie A? Sono questi i dubbi del colombiano che prima dovrà convincere Gasperini, che dopo Zapata difficilmente si libererà di un nuovo attaccante.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Relevo, sulle tracce di Luis Muriel c’è il Bolgona. Il calciatore ha già dato il via libera per questa trattativa. Restano da convincere l’Atalanta e Gasperini.

Muriel al Bologna, affare last minute: le ultime notizie

Potrebbe chiudersi sul gong la trattativa Atalanta Bologna per Luis Muriel. Il 32enne, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe raccogliere in rossoblù l’eredità di Arnautovic che s’è trasferito all’Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Un colpo ad effetto per Thiago Motta che sarebbe ben felice di accogliere a Bologna Muriel: l’affare può andare in porto in queste ultime ore di mercato. Dopo il sondaggio di questa mattina, le parti potrebbe ridiscuterne nel pomeriggio anche se per il momento l’Atalanta non ha ancora aperto alla trattativa. Dopo l’addio di Zapata e l’infortunio di Toure, in avanti resta solo Muriel come prima alternativa a Scamacca.