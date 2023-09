Dalla Juve alla Roma, affare super al fotofinish: un Big cambia maglia

Potrebbe essere il colpo di chiusura di questa finestra di calciomercato, con la Roma che starebbe provando a chiudere per accontentare Mourinho

Un nome della Juventus sarebbe il giusto completamento della rosa della Roma, per consentire allo Special One di essere competitivo per la lotta ad un piazzamento in Champions League.

Manca ormai pochissimo alla fine di questa finestra estiva di calciomercato e diversi club di Serie A devono ancora completare la propria rosa. La Juventus ad esempio ha fatto davvero poco fino a questo momento, inserendo nel roster solo Timothy Weah e non riuscendo a chiudere lo scambio tra Vlahovic e Lukaku. Allegri spingeva per questo tipo di soluzione ma il Chelsea non ha accettato le richieste bianconere, preferendo poi il prestito alla Roma.

Dal canto suo proprio i giallorossi sono in procinto di chiudere un altro colpo dopo Big Rom. L’accoglienza riservata dai tifosi giallorossi al centravanti belga è stata davvero sensazionale e ha fatto capire ancora una volta che razza di passione ci sia alle spalle dei giallorossi. Mourinho non si accontenta mai e oltre all’ex bomber dell’Inter ha fissato subito un altro obiettivo con la società.

Il portoghese ha bisogno di un rinforzo in difesa, dopo la partenza di Ibanez. Di nomi ne girano diversi, tra cui anche il grande Sergio Ramos, complicato però per via dell’alto ingaggio richiesto.

Roma, Kostic nel mirino: assalto alla Juventus

La Roma ha deciso di bussare alle porte della Juventus per completare la propria rosa. Il primo nome, che in realtà è stato offerto ai giallorossi, è quello di Leonardo Bonucci, centrale della Nazionale Italiana ormai ai ferri corti con l’ambiente bianconero e costretto a trovarsi un’altra sistemazione. L’ha trovata a Berlino, dove lo accoglierà lo Union prossimo avversario del Napoli in Champions League.

Eppure nelle ultime ore anche la Roma ci aveva fatto un pensierino. Da un sostanziale rifiuto della trattativa ad un’apertura nemmeno troppo vaga. Tiago Pinto sa che per motivi di bilancio non può tirar fuori grandi esborsi per i cartellini dei giocatori e prenderne uno a zero sarebbe stato l’ideale. Poi è andata come andata, ma quantomeno una lampadina in casa giallorossa si era accesa.

L’altro nome che a Trigoria piace da matti è quello di Kostic, già seguito ai tempi dell’Eintracht. La Juve lo ha messo ai margini della rosa e vorrebbe cederlo, ma non in prestito. Per accontentare i bianconeri serve del cash e la Roma può reperirlo solo cedendo prima Spinazzola che piace al Manchester United e in Arabia Saudita. Sarà difficile però che l’affare si completi: manca davvero poco alla fine del mercato e ormai il tempo stringe davvero.

L CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI