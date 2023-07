Lutto nel calcio italiano, il comunicato del club di Serie A

Bruttissima notizia per la squadra di Serie A, che ha perso all’improvviso uno dei suoi capisaldi. Lutto davvero incredibile per il calcio nostrano.

Purtroppo il dorato mondo del calcio e dello sport in generale, fatto di trionfi e di sconfitte, di momenti di gioia e di ripartenze, non è esente alle tragedie della vita di tutti i giorni. È sempre un grande dispiacere leggere notizie negative e sventurate riguardo questo ambito.

L’ultima grave news arriva dal calcio italiano, precisamente da un club di Serie A italiana. Infatti il Torino calcio ha annunciato la scomparsa improvvisa di un protagonista della vita sociale granata, un membro dello staff che ha lavorato per anni in questa storica squadra del capoluogo piemontese.

Il Torino ha reso nota la dipartita di Davide Pisu. Il più dei tifosi e appassionati di calcio, soprattutto chi non tifa Toro, non conosceranno questo personaggio. Ma si tratta di un ex membro dello staff sanitario, che per diversi anni ha fatto parte di questo club.

L’annuncio del Torino: addio all’ex fisioterapista e massaggiatore Davide Pisu

La società granata è sconvolta nell’apprendere della morte di Davide Pisu, avvenuta quasi di sorpresa. Non sono state rese note le cause del decesso dell’uomo, di origine sarda, che aveva soltanto 49 anni.

Il Torino calcio ha subito emesso un messaggio di cordoglio per ricordare l’ex collaboratore sanitario: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Pisu nel ricordo di Davide Pisu, ex fisioterapista del Torino. Aveva 49 anni. Ai genitori, alla sua Anna, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata”.

Pisu aveva iniziato a lavorare molto giovane nello staff del Torino, fin dai primi anni 2000 quando fu chiamato come massaggiatore nel settore giovanile e più precisamente della Primavera granata. Poi più avanti è passato nella squadra di fisioterapisti del club piemontese, facendosi riconoscere per le sue ottime doti professionali.

Grande appassionato di sport e di manualità, Pisu aveva fondato nel 2006 un’attività parallela: lo Studio Massoterapico D&M in quel di Torino, una realtà che ancora oggi è molto forte e attiva nel capoluogo del nord-ovest italiano. La conferma di come il mondo della fisioterapia e dello sport abbia perso un grande professionista ed esperto in questo campo. Soprattutto in un’epoca dove nel calcio i ritmi sono forsennati e lo studio dei migliori fisioterapisti è fondamentale.