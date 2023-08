Non solo Verdi, doppio colpo sensazionale: tifosi in estasi

Il club in queste ultime ore di calciomercato è letteralmente scatenato, anche perché sarebbe alle battute finali di una doppia incredibile trattativa che inevitabilmente starebbe facendo sognare in grande i tifosi.

In questa rientra sicuramente Simone Verdi, ad oggi la priorità dell’estate di calciomercato della società. Col fantasista ex Verona i contatti vanno avanti da un pò, ma con la svolta registrata nelle scorse ore l’impressione è che ci si stia avvicinando sempre di più alla chiusura di questa operazione.

Non contento del solo Verdi, il club starebbe cercando di chiudere in contemporanea un’altra operazione altrettanto importante per la quale, stando alle ultime notizie, le sensazioni sarebbero super positive. La piazza sogna in grande per questa stagione, ma dopo un calciomercato del genere è conseguenza più che giusta, ora sta al campo tirare le somme di quanto fatto quest’estate.

Calciomercato, riecco Verdi: accordo ad un passo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Simone Verdi in questo calciomercato, che dopo essere passato in prestito al Verona nella scorsa stagione sembrerebbe ora in procinto di lasciare una volta e per tutte a titolo definito il Torino di Ivan Juric, il quale avrebbe subito messo in chiaro le cose al fantasista classe ’92 invitandolo a trovarsi una nuova squadra.

Essendo comunque un giocatore di una certa nome, soprattutto in Italia, insieme al suo entourage Simone Verdi avrebbe iniziato a valutare con attenzione tutte le diverse opportunità che gli si sono presentate in questo calciomercato. L’ex Napoli e Verona è sicuro di poter essere ancora decisivo, ma per dimostrarlo ha bisogno di un progetto tecnico che lo vede al protagonista, sia a livello tecnico che di leadership. Per questo motivo Verdi si è reso conto di dover fare un piccolo “passo indietro” in carriera, aprendo al trasferimento in un’importante piazza di Serie B che, mai come quest’anno, sogna il ritorno in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da il QS, Simone Verdi parrebbe essere sempre più vicino al trasferimento al Como in questo calciomercato.

Calciomercato, Verdi al Como: ci siamo, questione di giorni

E’ dunque una questione di giorni prima che Simone Verdi possa diventare un nuovo giocatore del Como in questo calciomercato. Il QS stamattina racconta infatti che i lariani starebbero addirittura aspettando il fantasista del Torino, dando praticamente per fatta un’operazione che, alla fine, potremmo definire in dirittura d’arrivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbero da limare giusto gli ultimi dettagli di un’operazione decollata solo nel momento in cui Verdi ha aperto al trasferimento al Como che, fra le altre cose, ha già da tempo l’accordo economico col Torino.

Non solo Verdi: il Como sogna la Serie A con un altro super colpo

Il Como punta alla Serie A, è ufficiale, anche perché dopo Simone Verdi i lariani starebbero mettendo a segno un altro colpo da promozione. Stando al QS, infatti, oltre al trequartista del Torino, la nota compagine lombarda è vicina a chiudere anche per l’arrivo di Marco Benassi dalla Fiorentina.