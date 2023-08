Italia, Gravina replica Mancini e lo attacca: “Noi sappiamo la verità”

Negli scorsi giorni il movimento calcistico italiano è stato scosso dalle inaspettate dimissioni del ct della nazionale maggiore Roberto Mancini, che in una recente intervista ha poi difatti scaricato tutta la colpa della sua decisione sulla Federazione.

Questo ovviamente non è andato giù al presidente della FIGC Gabriele Gravina che, a sua volta, ha replicato alle accuse dell’oramai ex commissario tecnico attaccandolo di conseguenza aprendo un “fascicolo” che nelle prossime settimane potrebbe occupare le prime pagine di giornale dei principali quotidiani sportivi italiani.

Gravina, infatti, altro non ha fatto che smentire quanto detto da Mancini negli scorsi giorni, urlando quasi allo scandalo dicendo: “Noi sappiamo tutta la verità”. Una nuova polemica è dunque in arrivo, col movimento calcistico italiano che non pare essere in grado di trovare un pò di serenità per ripartire una volta e per tutte.

Italia, Gravina contro Mancini: il presidente replica l’ex ct

L’ultima uscita pubblica di Roberto Mancini ha fatto e non poco storcere il naso alla Federazione ma soprattutto al presidente della FIGC Gabriele Gravina, sentitosi quasi preso in giro da un commissario tecnico col quale credeva di avere un rapporto umano, ancor prima che professionale, ben consolidato.

Nell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, pubblicata poi stamattina dallo stesso quotidiano capitolino, la più alta carica del calcio italiano è uscito allo scoperto per la prima volta dalle dimissioni dell’oramai ex commissario tecnico Roberto Mancini, facendo un pò il punto sulla situazione smentendo, con polemica ovviamente, quanto detto dallo stesso allenatore italiano solo qualche giorno fa a La Repubblica.

Ai microfoni del noto quotidiano italiano, infatti, Gabriele Gravina ha replicato ed attaccato di conseguenza Roberto Mancini, parlando di una ‘verità’ che alla fine solo lui, l’ex ct ed il suo avvocato realmente conoscono dicendo: “Mancini non può dire certe cose, noi sappiamo la verità. Manca fiducia? Se non ne avessi avuta nei suoi confronti secondo voi l’avrei confermato dopo la Macedonia e tenuto sotto contratto sino al 2026?”.

Italia, dimissioni Mancini: tutta la verità di Gravina

Ai microfoni de Il Corriere della Sera il presidente della FIGC Gabriele Gravina è uscito per la prima volta allo scoperto parlando delle dimissioni dell’oramai ex commissario tecnico Roberto Mancini, replicando quanto detto dallo stesso solo qualche giorno fa e raccontando la propria versione dei fatti.

Gravina, deluso da quanto successo, ha detto: “Mai avrei immaginato che Mancini si dimettesse, anche perché Roberto non mi aveva mai parlato direttamente di dimissioni. Considerati i rapporti personali, avrei preferito che ne parlasse con me invece che fami mandare dalla moglie un messaggio, che fra l’altro è anche il suo avvocato, per poi presentare senza preavviso una pec formale negli uffici della Federazione. Io più che altro mi domando perché poi Mancini abbia detto tutte quelle cose negli scorsi giorni…Entrambi sappiamo come sono andate realmente le cose”.

Gravina sul cambio di staff Mancini: “Sono rimasti tutti”

Uno dei principali motivi delle dimissioni di Mancini, a detta dell’ex commissario tecnico, è stata l’inaspettata rivoluzione dello staff tecnico messa a segno, a quanto pare, dallo stesso Gravina all’insaputa del mister. Ovviamente a questa accusa non è mancata la replica del presidente della FIGC, che ha subito messo in chiaro le cose dicendo:

“Cambio dello staff? Ma assolutamente no. Sono rimasti praticamente tutti, ed anzi glielo abbiamo anche rafforzato aggiunto Barzagli e Gagliardi, indicati direttamente da lui. L’unico che andato via è stato Evani, presente in Nazionale da più tempo di lui fra l’altro, che semplicemente non ha accettato un incarico nuovo che gli avevamo offerto”.