Calciomercato, svolta Conte: torna subito in Serie A, il club

L’ultima deludente esperienza al Tottenham non rovina il curriculum di Antonio Conte che, ad oggi, è ancora uno degli allenatori più richiesti ed importanti dell’intero panorama calcistico mondiale.

Attualmente svincolato, l’italiano sembrerebbe in procinto di iniziare subito una nuova ed entusiasmante avventura in carriera sulla panchina di un top club europeo. Nel corso di queste settimane il nome di Conte è stato accostato a tantissime squadre, ma a quanto pare la volontà assolutamente dell’ex Tottenham è sempre stata quella di tornare a lavorare in Italia, nazione dove ha allenato e vinto di più.

Presto questa volontà di Conte potrebbe essere esaudita, dato che stando alle ultime notizie sarebbe praticamente cosa prossima il suo approdo sulla panchina di una big di Serie A in questo calciomercato.

Conte torna in Serie A: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antonio Conte in questo calciomercato, che a quanto pare sembrerebbe essere pronto a sedersi su di una nuova panchina dopo la quasi traumatica esperienza al Tottenham.

Prendere Antonio Conte significa puntare su un allenatore vincente, ed è per questo che molti club in giro per l’Europa starebbero valutando la possibilità di ingaggiare l’italiano in vista della prossima stagione. C’è bisogno però di muoversi, anche perché la stagione è appena iniziata e bisogna evitare di perdere troppo tempo nella preparazione. Svincolato, l’ex Spurs nel corso di queste settimane è stato avvicinato da tantissime squadre, anche per dei semplici sondaggi, ma a quanto pare starebbe prendendo sempre più quota la possibilità di un ritorno al passato per Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, il tecnico italiano potrebbe tornare a lavorare in Serie A nel corso di questa stagione, sedendosi su una panchina di un club che conosce particolarmente bene. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dalle parti della Continassa sarebbe tornato fortemente in auge il nome proprio di Antonio Conte per il ruolo di allenatore. L’ombra del salentino torna dunque ad incombere su Max Allegri, che inizia la stagione particolarmente pressato.

Conte di nuovo allenatore della Juventus: la condizione

Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare la Juventus nella prossima stagione. A lanciare questa indiscrezione è stata questa mattina La Gazzetta dello Sport che, in prima pagina, avvisa in qualche modo di questa possibilità Allegri titolando: “Max, vietato fallire“.

Secondo la rosea, infatti, qualora l’attuale tecnico bianconero non convincesse Giuntoli in corso d’opera, viste già le precedenti frizioni, il capo dell’area tecnica della Juventus non ci metterebbe niente ad esonerare Allegri, con tutte le difficoltà economiche dl caso, per affidare il nuovo corso della Vecchia Signora proprio ad Antonio Conte. Insomma, uomo avvisato mezzo salvato.

Conte torna da allenare? “Aspetto un progetto serio”

La telenovela legata ad un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus non è mai arenata, ed anzi, in questi giorni starebbe tornando in auge vista la possibilità di vedere in salentino in bianconero qualora dovesse fallire Allegri.

Ma quante possibilità ci sono che questo possa realmente accadere? Al momento poche, anche perché lo stesso Conte lo scorso giugno disse che era alla ricerca di un “progetto serio” che gli desse stimoli, cosa che al momento la Juventus potrebbe non garantirgli vista anche la confusione societaria nella quale è coinvolta. L’amore per i colori bianconeri, però, Conte non l’ha mai nascosto, e dunque in questo caso mai dire mai.