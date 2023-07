Pareggiata l’offerta della Juve: il calciatore snobba i bianconei

Juve ancora in difficoltà sul mercato: una big straniera si è inserita nella corsa a un giocatore, che preferirebbe quest’ultima ai bianconeri.

Mentre da un lato ci si avvicina a sorpresa a Romelu Lukaku come erede di Vlahovic in maglia bianconera, dall’altro il club torinese sta faticando a riempire gli altri reparti del campo. Tra i tanti obiettivi della Juventus, pochi finora sono sembrati realmente percorribili, e adesso un altro possibile colpo è destinato a sfumare. Almeno così trapela dalla Spagna, dove ‘El Gol Digital’ ha rivelato che una big della Liga ha deciso di pareggiare l’offerta juventina per un giocatore molto importante per Allegri.

Il settore nevralgico è quello della difesa, dove oggi più che mai i bianconeri sono alla ricerca dei rinforzi adeguati. La difesa a tre del tecnico livornese è per il momento arroccata su pochi nomi veramente di livello, come Bremer e Danilo, ma alle loro spalle ci sono poche riserve valide. Alex Sandro non ha mai convinto del tutto, e la sua permanenza non è assicurata, mentre Bonucci è ormai fuori rosa e prossimo all’addio. Per questo motivo la Juve sta valutando possibili nuovi acquisti, per rinforzare il reparto.

Questo settore, che era stato il punto di forza dei successi del primo ciclo di Allegri, è oggi completamente da ristrutturare. La partenza di De Ligt, la scorsa estate, ha messo in chiaro il fallimento di un progetto di rinnovamente del reparto arretrato, che ora dovrà necessariamente passare da altri nomi. E il prescelto era stato Aymeric Laporte del Manchester City, un centrale moderno ed eccellente coi piedi, capace a destreggiarsi in più schieramenti tattici. Ma arrivare a lui non sarà semplice.

Laporte alla Juve? Lo spagnolo ha un’altra preferenza

Il 29enne difensore franco-spagnolo ha un contratto fino al 2025, ma ormai al City è una riserva, e vuole sganciarsi per rilanciare la sua carriera. Anche perché le speranze di mantenere il posto da titolare nella Spagna sono legate alle sue apparizioni in prima squadra. La Juventus ci sta seriamente pensando e avrebbe anche già fatto una proposta, ma il sito specializzato ‘El Gol Digital’ ha rivelato che l’Athletic Bilbao è pronto a pareggiare l’offerta bianconera in merito allo stipendio del giocatore.

Tra le due possibilità, a parità di condizioni, Laporte sarebbe molto più interessato all’opzione basca, innanzitutto per una ragione di affettività. È infatti cresciuto nell’Athletic Bilbao, giocando in prima squadra tra il 2012 e il 2018. In più, il club biancorosso ha necessità di rinforzare la difesa, dopo aver appena perso un pilastro come Iñigo Martínez, passato a parametro zero al Barcellona. A quanto pare, la Juve sarà costretta a cambiare nuovamente strategia.