Calciomercato Inter, ecco il sostituto di Lukaku: altra beffa al Milan

L’Inter oramai ci ha preso gusto a beffare il Milan. Dopo Marcus Thuram e Frattesi, infatti, il club nerazzurro è pronto a soffiare ai cugini rossoneri un altro obiettivo in questo calciomercato.

Anche in questo caso si tratta di un attaccante, posizione sulla quale Marotta ed Ausilio sono costretti a lavorare dopo l’alto tradimento di Romelu Lukaku che, a quanto pare, avrebbe preferito la Juventus alla stessa Inter. Non c’è niente che però smuove i due dirigenti nerazzurri che, con molta lucidità, hanno subito individuato con chi andare a rimpiazzare il belga in questo calciomercato.

A rimetterci, però, è ancora una volta il Milan, che da tempo era sulle tracce del giocatore, indicato essere il profilo idea col quale andare a completar e rinforzare l’attacco di Stefano Pioli. Questo, a quanto pare, potrebbe essere solo il primo di altri derby di mercato che i rossoneri potrebbero perdere, ancora.

Ultim’ora Inter, scelto il sostituto di Lukaku: si chiude

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che a sorpresa si ritrova una complicata gatta da pelare dopo il tradimento di Romelu Lukaku. Certo di chiudere in tempi brevi per l’attaccante belga, il club nerazzurro è rimasto spiazzato dalla volontà dell’ex Manchester United di trattare con la Juventus.

Questo ha suscitato in Marotta ed Ausilio un sentimento di delusione nei confronti di un ragazzo verso il quale l’Inter aveva tanto puntato e stava tutt’ora puntando, nonostante la scorsa, deludente, stagione. I due dirigenti nerazzurri non si sono però fatti prendere dai sentimentalismi e, stando alle ultime notizie, avrebbero immediatamente individuato il giocatore col quale andare a sostituire Romelu Lukaku in questo calciomercato, attaccante che fra l’altro stava seguendo anche da diverso tempo il Milan di Stefano Pioli.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe seriamente pensando a Folarin Balogun dell’Arsenal per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Marotta è pronto a trattare con i Gunners, ma i presupposti sono tutt’altro che positivi.

Inter su Balogun insieme al Milan: richieste folli dell’Arsenal

Folarin Balogun è il primo nome della lista di Marotta sul quale puntare per rinforzare l’attacco dell’Inter in questo calciomercato. Sull’attaccante statunitense ci sarebbe anche il forte interesse del Milan, che però al momento parrebbero avere altre priorità.

Arenata la trattativa per Lukaku, la rosea questa mattina ha riportato come l’Inter si sia immediatamente mossa con l’Arsenal chiedendo informazioni per Balogun. Fuori dal progetto tecnico di Arteta, lo statunitense potrebbe tranquillamente partire in questo calciomercato, il problema sono le richieste folli che i Gunners fanno per il proprio attaccante.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Arsenal ha fissato a 40 milioni di euro la base d’asta per Folarin Balogun, cifra piuttosto alta, anche se l’Inter potrebbe comunque pensarci visto che somme simili sarebbero state destinate all’acquisto di Lukaku.

Calciomercato Inter, l’alternativa a Balogun: altro derby col Milan

Balogun è la prima scelta per l’attacco dell’Inter, ma nonostante questo Marotta avrebbe comunque pronto una piano B qualora lo statunitense dovesse complicarsi. Si tratta dell’esperto attaccante iraniano Mehdi Taremi, 30enne del Porto, sul quale, anche in questo caso, ci sarebbe l’interesse del Milan. Altro nome è anche quello di Alvaro Morata, il cui futuro sembrerebbe però essere a Roma.