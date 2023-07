Calciomercato, costretto all’addio alla Juventus: decisa la meta

La Juventus ha deciso di dare un’accelerata sul calciomercato per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La Juventus è molto attiva sul calciomercato: i nuovi dirigenti bianconeri stanno lavorando per la costruzione della rosa per la nuova stagione che sta per inziare. La società è al lavoro per cercare di migliorare la squadra da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri e, nonostante tutte le difficoltà che ci sono anche per la questione europea e sui bilanci da tenere in ordine, prova a piazzare colpi importanti.

Cristiano Giuntoli ha intenzione di mettere a segno qualche colpo di primo livello. Ma per farlo ha anche bisogno di incassare cifre importante, visto che la situazione economica è complicata: deciso il primo addio.

Calciomercato Juventus, decisa la prima cessione: le ultime

Il calciomercato della Juventus è ancora in uno status molto particolare. Mancano gli introiti europei della Champions League e per operare in entrata ci dovrà essere necessariamente almeno una cessione di lusso. La volontà della Juve e di Allegri, però, è molto chiara: non è nemmeno da considerare un ridimensionamento della squadra, nonostante le difficoltà di convincere i calciatori senza la Champions League.

Nelle prossime ore arriveranno offerte importanti per molti calciatori della Juventus, soprattutto per quelli scontenti con Massimiliano Allegri. L’obiettivo della società è quello di tenere alto il valore della rosa, per poter competere su più livelli anche nella nuova stagione.

In casa Juventus ci sono molte novità di calciomercato e riguardao soprattutto la prima cessione di lusso per le cifre che verranno incassate.

Juventus, via Zakaria: offerta dalla Ligue 1

La Juventus cederà Denis Zakaria nelle prossime ore. Il centrocampista svizzero non rientra nei piani di Allegri già dalla scorsa stagione ma il Chelsea – in cui aveva giocato per 6 mesi da gennaio a giugno – ha deciso di non riscattarlo e ora per la Juve è di nuovo sul mercato. La sua cessione sarà propedeutica per andare, poi, ad acquistare nuovi calciatori che miglioreranno la squadra di Allegri.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, sulle tracce di Zakaria c’è il Monaco, che sembra intenzionato ad accelerare nelle prossime ore per definire la trattativa.

La cessione di Zakaria sarà fondamentale per mettere da parte soldi importanti per puntare Romelu Lukaku, che è l’obiettivo principale della società bianconera.

Via Zakaria: le cifre della cessione

La Juventus pensa di chiudere la cessione di Zakaria nel minor tempo possibile. Il centrocampista svizzero è un vero e proprio esubero per Massimiliano Allegri che non intende puntarci per il suo centrocampo.

La cessione di Zakaria dovrà portare nelle casse della Juventus 20 milioni di euro. Ci sono stati contatti con il West Ham di recente ma ora il club inglese ha fatto un passo indietro e c’è solo il Monaco fortemente e realmente interessato a lui.