Esclusione dalle coppe: Juventus salvata dalla UEFA, il motivo

La Juventus a breve conoscerà ufficialmente il proprio destino europeo: ora c’è la notizia sulla UEFA che salva il club bianconero.

Il futuro europeo della Juventus nelle coppe europee è ancora in bilico. La UEFA sta decidendo le sanzioni al club bianconero e a giorni annuncerà ufficialmente la decisione fnale. I problemi della Juve con la UEFA sono ancora irrisolti e potrebbero essere decise pene importanti per il club bianconero.

La società è ancora sotto la lente d’ingrandimento per il caos creato dai processi recenti tra plusvalenze fittizie e manovre stipendi, ma anche per il caso Superlega che ha compromesso ancora di più i rapporti con la UEFA.

Esclusione dalle coppe europee: decisione sulla Juventus

Il caso Juventus è ormai diventaot argomento caldissimo sulle scrivanie della sede UEFA a Nyon. Il club bianconero tra pochi giorni sarà chiamato a rispondere del proprio futuro e non sono da escludere sanzioni pesantissime. Nella stagione 2022-23 di Serie A è arrivata la penalizzazione di punti in classifica che ha costretto i bianconeri al settimo posto in classifica e, dunque, alla qualificazione alla Conference League.

Ora anche la UEFA può usare il pugno duro. L’esclusione della Juve dalle coppe europee sarebbe un’altra stangata per la società, sia dal punto di vista economico che di immagine. Il club bianconero perderebbe credibilità e anche per le mosse di calciomercato sarà più complicato convincere i calciatori.

La Juventus può anche essere salvata dalla UEFA. Le ultime notizie non sono tragiche per il club bianconero che attende l’ultima sentenza definitiva.

UEFA: il caso Osasuna salva la Juventus?

La Juventus a breve conoscerà il proprio destino europeo. Nelle ultime settimane si sono fattte le più disparate ipotesi su quello che potrebbe accadere e ora non sono da escludere possbili novità inaspettate. La UEFA potrebbe anche “salvare” la Juventus, così come ha fatto con l’Osasuna.

Il club navarro era stato informato dell’esclusione dalle coppe europee per una condanna di 9 anni fa sull’aver truccato una partita. La società spagnola, dunque, aveva inviato la propria memoria difensiva al Tas che, undici giorni più tardi, le ha dato ragione. Rappresenta un precedente attraverso il quale il Tas premia la voglia del club di fare chiarezza e sancisce che sarebbe stato ingiusto far pagare alla nuova società gli errori commessi da una dirigenza che non c’è più.

E proprio questo fattore potrebbe aiutare la Juventus. È cambiata interamente la dirigenza che è stata accusata degli illeciti sportivi ormai noti a tutti e potrebbe esserci “clemenza” anche per la Juve.

Juventus in Europa? La UEFA ragiona

La UEFA sta per comunicare la decisione finale alla Juventus: si saprà entro 10 giorni. Tutto è stato deciso in merito alle indagini che sono state avviate a seguito dell’inchiesta portata avanti prima dalla Procura di Torino e poi dalla Procura Federale per la parte legata alla veridicità dei bilanci, oggetto del settlement agreement controfirmato da Juventus e UEFA.

La sanzione eventuale della UEFA potrebbe essere leggera o molto pesante. Si va dalla semplice ammenda fino all’esclusionedalleCoppeinternazionali per la prossima annata: al posto della Juventus, in Conference giocherebbe la Fiorentina.