Clamoroso all’Inter: Lukaku vola in Giappone

Romelu Lukaku è ancora al centro delle cronache di mercato e soprattutto dell’intrigo creatosi tra Inter e Juventus. Occhio al colpo di scena.

Un vero e proprio mistero quello legato al destino di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha lasciato l’Inter per fine prestito ed è rientrato formalmente al Chelsea. Ma sembrava tutto pronto per il suo ennesimo ritorno in nerazzurro a titolo definitivo.

Dopo la cessione di Onana al Manchester United, l’Inter sembrava ormai pronto a trovare un accordo con il Chelsea e riabbracciare Lukaku il prima possibile. Ma a sorpresa di tutti, il belga ed il suo avvocato-agente Sebastien Ledure sono letteralmente scomparsi dai radar, resisi irreperibili per almeno una settimana.

Il motivo? Un presunto inserimento della Juventus nella trattativa. Il club bianconero avrebbe trovato un accordo verbale con Ledure promettendo a Lukaku di diventare il primo obiettivo e titolarissimo in attacco dopo l’eventuale cessione di Dusan Vlahovic (piace a PSG e Bayern Monaco).

L’Inter, saputo del voltafaccia di Lukaku, ha deciso con grande delusione di abbandonare la pista, nonostante l’accordo informale trovato con il Chelsea. Beppe Marotta è furioso nei confronti del belga, che ora vede in maniera ancora più oscura il proprio futuro.

Il giornalista interista sicuro: “Lukaku tornerà all’Inter, si metterà tutto a posto”

Se da casa Inter dunque viene smentita seccamente l’ipotesi che Lukaku possa tornare in nerazzurro, soprattutto dopo la scelta di rendersi indisponibile al trasferimento per l’inserimento della Juventus, c’è chi invece la vede in maniera più ottimistica.

Come il giornalista Gianni Sandré, tifoso interista che è intervenuto al programma Top Calcio 24. A suo dire il tentativo della Juve è stato solo un disturbo per evitare che l’Inter potesse tornare ad essere forte e favorita per lo Scudetto, non per acquistare davvero il classe ’93.

“Mi aspetto una pagina di Lukaku sul giornale, in accordo con l’Inter, per mettere tutto a posto – ha dichiarato Sandré – La Juve ha fatto tutto questo per non farlo andare all’Inter. Prima o poi, rimettono a posto questa situazione: tornerà all’Inter, magari anche in prestito e senza sborsare soldi”.

Dunque c’è chi si aspetta una partenza improvvisa di Lukaku per il Giappone, dove l’Inter sta preparando l’inizio della nuova stagione di Serie A in ritiro. Al momento appare una soluzione impensabile, visto quanto la dirigenza ed i tifosi interisti siano scottati dalla scelta di Big Rom. Ma l’estate di mercato è ancora lunga…