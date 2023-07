Dopo il Milan è pronta la nuova esperienza: va in una big

In casa Milan ci sono molte cose da risolvere e tanti ex sono pronti a ricominciare da altri progetti molto importanti: firma per la big.

I rossoneri hanno intenzione di migliorare la rosa e si è deciso di iniziare a cambiare dalla dirigenza. Maldini e Massara hanno salutato il Milan ma ora sono già pronti a ricominciare a grandi livelli. Con la dirigenza rossonera è finita malissimo, dopo l’incontro con Gerry Cardinale che è diventato un vero e proprio scontro.

Per il Milan è iniziata una nuova era e ora si è deciso di ricominciare da Furlani, Moncada e D’Ottavio. La squadra va ricostruita e molti reparti sono ancora scoperti.

Addio al Milan, ora è già tempo di ripartire

La dirigenza del Milan ha deciso di cambiare a partire dalla dirigenza. Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic e Frederic Massara hanno detto addio e si è avviata così una rivoluzione totale. Ancora non è terminata, perché ci sono anche molte cose da risolvere anche dal punto di vista della rosa.

Gerry Cardinale ha deciso di affidarsi a uomini di sua fiducia e scalzare la vecchia dirigenza. In casa Milan ci sono cambiamenti in corso e dopo l’addio molto complicato ora anche i vecchi dirigenti sono pronti a ripartire.

Proprio l’ex dirigente del Milan è pronto a ricominciare, trovando un accordo con una big europea.

Milan, addio a Massara: ora va in Premier League

Frederic Massara ha lasciato il Milan e ora può iniziare una nuova avventura in Premier League. Nei suoi anni rossoneri si è dimostrato capace di essere decisivo nelle scelte di calciomercato e il suo profilo è diventato di prima scelta per molte grandi società. Con Paolo Maldini è stato decisiv anche nei momenti di difficoltà.

Secondo quanto riferisce The Telegraph, Ricky Massara è pronto a ricominciare dalla Premier League. L’ex direttore sportivo rossonero è considerato una delle figure più influenti del calcio moderno per la sua capacità di scorprire talenti e avere contatti diretti anche con lo spogliatoio.

Massara ha già molte esperienze prima del Milan e ora è pronto a ricominciare ad altissimi livelli. Ha in mente di accettare proposte di un certo rango per poter essere presto protagonista anche in Champions League.

Tottenham su Massara: un altro italiano dopo Paratici

Ricky Massara è nel mirino del Tottenham. Il club inglese ha iniziato una nuova era e ora è pronto a tesserare nuovi dirigenti per riaprire un ciclo vincente.

Massara al Tottenham sarebbe il colpo perfetto per la dirigenza degli Spurs che negli anni si è spesso affidata ad italiani o ex Serie A, come nel caso di Fabio Paratici, per incrementare il lavoro e portare nuove idee costruttive.