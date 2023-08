Atalanta: secco ‘no’, salta la trattativa con il Milan

Tante trattative di calciomercato che si stanno portando avanti in Serie A con i top club che vogliono migliorare la propria rosa. Ora c’è una notizia che riguarda Atalanta e Milan che da giorni aveva raggiunto l’accordo per De Ketelaere.

Sono settimane calde queste di mercato che riguardano il futuro di diversi giocatori anche dei due club italiani che si stanno preparando alla nuova stagione in vista dei tanti impegni che avranno da giocare.

Perché ci sono delle novità riguardo i continui contatti che ci sono stati tra questi club per provare a migliorarsi con delle trattative di calciomercato che va sempre di più verso la chiusura.

Calciomercato Atalanta: salta la trattativa col Milan

I due club sono settimane che trattano diversi giocatori, visto che per anni hanno avuto ottimi rapporti e chiuso tantissimi affari a vicenda. Adesso arrivano le novità di mercato riguardo il prossimo colpo che potrebbe essere chiuso da Atalanta e Milan che aspettano al risposta ufficiale riguardo la decisione che sarà presa da Charles De Ketelaere. Il giocatore è pronto a fare la scelta per quella che sarà la svolta della sua carriera.

Perché lo scorso anno il calciatore ha chiuso a zero gol dopo essere stato uno dei grandi investimenti del nuovo Milan con 35 milioni spesi per lui. Adesso l’Atalanta ha raggiunto l’accordo definitivo per 30 milioni complessivi tra prestito, riscatto e bonus per prendere De Ketelaere dal Milan. Accordo totale tra i due club e risposta solo del giocatore che dovrà decidersi se dire sì o no. Intanto, i due club provano a chiudere anche altri affari.

Nelle ultime ore si è aperta l’occasione per Krunic di andare via dal Milan e per questo motivo si parla di quello che può essere il sostituto del giocatore in vista del prossimo anno. Ci sono novità che riguardano la scelta per i rossoneri, che guardano proprio in casa Atalanta con De Roon.

Milan: De Roon l’obiettivo, l’Atalanta chiude le porte

Dovrà guardare altrove il Milan se vorrà chiudere per un nuovo centrocampista. Perché l’Atalanta, secondo le ultime notizie, non dà possibilità di chiusura per un’affare con i rossoneri per De Roon.

Il centrocampista olandese è pronto ad una nuova grande sfida se dovesse arrivare l’offerta, ma l’Atalanta non ha nessuna intenzione di trattare con il Milan per De Roon.

Atalanta: De Roon spinge per il Milan

L’Atalanta vuole provare a tenere De Roon anche se è in scadenza di contratto nel 2024 e rischia di perderlo a zero quindi nell’estate 2024. Ora il Milan attende cerca di capire se il giocatore stesso possa spingere per approdare in rossonero convincendo il suo attuale club a liberarlo.