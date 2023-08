Ha deciso: Osimhen via da Napoli, azzurri sotto shock

Si addensano nubi minacciose già sul presente dell’attaccante nigeriano a Napoli: una figura ‘sconosciuta’ lavora dietro le quinte

In questo momento quello che preoccupa di meno è il trauma distorsivo alla caviglia rimediato nell’allenamento al Centro Sportivo di Castel di Sangro col nuovo acquisto Natan. Il calciatore è uscito dal campo zoppicando vistosamente e con la borsa del ghiaccio applicata sulla parte interessata.

Salvo complicazioni, l’attaccante nigeriano non dovrebbe essere in dubbio per la prima partita ufficiale con lo Scudetto cucito sul petto: la gara di campionato a Frosinone del 19 agosto. Fermo restando che Rudi Garcia né i tifosi azzurri hanno certamente fatto i salti di gioia alla notizia, c’è ben altro che preoccupa la piazza. Fino a farla stare in vera e propria trepidazione per lo meno fino alla chiusura del mercato estivo.

Indiscrezioni sempre più insistenti riferiscono infatti di un calciatore inquieto. Indeciso. Lusingato oltremodo dalla clamorosa offerta economica che l’Al Hilal, club che ha già tesserato campioni del calibro di Kalidou Koulibaly, ‘Ngolo Kante e Sergej Milinkovic-Savic, ha messo sul piatto per convincerlo a sposare la causa della Saudi Pro League. Parliamo di 200 milioni netti in 5 anni. Per ora non è stata però avanzata alcuna offerta ufficiale al Napoi per il cartellino di Victor Osimhen, con De Laurentiis che del resto ha già fatto sapere che per ora non se ne parla nemmeno. Intanto però, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it, un potente intermediario di mercato sta tessendo una pericolosa tela che potrebbe mettere a rischio la permanenza del fuoriclasse in Italia.

Osimhen-Al Hilal, non è ancora finita: e intanto il Napoli…

Si chiama Mohammed El Yaagoubi la figura, da oggi nota anche ai timorosi tifosi azzurri, che starebbe lavorando dietro le quinte affinchè si concretizzi da subito il clamoroso addio. L’agente starebbe intrattenendo rapporti continui con la dirigenza saudita e con l’entourage dell’attaccante in vista del trasferimento dell’ex Lille in Arabia. Giova sottolineare che, secondo anche altre fonti, il nigeriano avrebbe già detto ‘sì’ alla proposta economica sullo stipendio. Resta da convncere il Napoli, che però potrebbe resistere anche a fronte di un’offerta pari a 180 milioni. Una cifra che il club saudita sarebbe disposto a versare.

Gli ultimi aggiornamenti riferiscono di un De Laurentiis fermo sulle sue posizioni ma con un sondaggio già in atto col Lille per l’eventuale erede del centravanti dello Scudetto. Parliamo di Jonathan David, ritenuto però incedibile dai francesi.

Per il momento, dunque, Osimhen resta a Napoli. Ma i colpi di scena, quando di mezzo ci sono i petroldollari (e quanti…) non sono da escludere. Il popolo azzurro trema: la cessione di Osimhen sarebbe un colpo impossibile da digerire.