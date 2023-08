Calciomercato: Jorginho apre al ritorno in Serie A | ESCLUSIVA

Jorge Luiz Frello Filho, per tutti Jorginho, può tornare in Serie A? Il centrocampista dell’Arsenal, dopo il passaggio ai Gunners nel corso del mercato di gennaio, potrebbe cambiare di nuovo maglia in estate.

Calciomercato: Jorginho potrebbe lasciare l’Arsenal

Secondo le ultime notizie di mercato, l’avventura all’Arsenal di Jorginho potrebbe essere già conclusa.

Il centrocampista italo-brasiliano, classe 1991, secondo gli ultimi rumors in arrivo dall’Inghilterra avrebbe chiesto alla società inglese di essere ceduto nel corso del calciomercato estivo del 2023.

Con l’arrivo di Rice dal West Ham, lo spazio a centrocampo per il regista della Nazionale italiana sarebbe ridotto. I Gunners, che hanno già ceduto Granit Xhaka al Bayer Leverkusen, hanno investito molto per acquistare il centrocampista inglese e molto probabilmente punteranno tutto sull’ex Hammers.

Per tale motivo, dopo 16 presenze tra Premier League ed Europa League nell’ultima stagione, Jorginho potrebbe dire subito addio ai londinesi.

Ma quanto costa oggi il cartellino di Jorginho? L’ex Napoli era arrivato alla corte di Arteta a gennaio per 15 milioni di euro. Una cifra importante per un 32enne, ma non elevatissima.

Oggi il prezzo di Jorginho sembrerebbe essere calato, ma non in maniera vertiginosa vista la voglia dell’Arsenal di non mettere a bilancio una minusvalenza. Tuttavia il club inglese potrebbe anche decidere di cedere Jorginho in prestito con diritto di riscatto.

Jorginho in Serie A, le ultime in esclusiva

Nelle ultime ore il nome di Jorginho è stato accostato al Fenerbahçe in Turchia. La Super Lig potrebbe essere per Jorginho un’ottima via di uscita, visto il contratto importante del calciatore con l’Arsenal fino a giugno 2024 e la presenza nel campionato turco di tanti ex Serie A.

Il club gialloblu, infatti, non avrebbe problemi nel corrispondere a Jorginho i 6,4 milioni di euro all’anno che l’italo-brasiliano percepisce a Londra.

Ma in passato il profilo di Jorginho era stato accostato anche a diversi club italiani. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, oltre alla pista turca, Jorginho avrebbe anche aperto ad un ritorno in Serie A con la possibilità di spalmare il suo ingaggio su più stagioni.

Una soluzione non presa in considerazione a giugno, ma che oggi si starebbe facendo strada.

Jorginho era stato accostato a Lazio e Juventus. Oggi il club romano, allenato dall’ex mentore Sarri, cerca ancora un regista.

Attenzione però anche all’opzione Araba. Negli ultimi mesi era stato l’Al Nassr a tentare l’affondo per Jorginho. Non è da escludere che nelle prossime settimane possa arrivare un’ulteriore offerta dall’Arabia Saudita.