Luka Modric, addio al Real: giocherà in Champions, niente Arabia Saudita

Giocherà ancora in un club di Champions League, dopo l’addio al Real Madrid, Luka Modric.

La notizia arriva dall’estero, in merito a quello che è l’annuncio del presidente del club che ha svelato le ultime, appunto, sul futuro del fuoriclasse croato.

Il Pallone d’Oro della Croazia, leggenda del calcio croato e del Real Madrid, potrebbe infatti dire addio al club dei Blancos, per giocarsi le sue chance da protagonista assoluto ancora in Champions League, lì dove avrebbe piacere di terminare la sua carriera, dopo il suo passato nel mondo del calcio. Si chiuderebbe un cerchio per lui, dopo i diversi interessamenti anche in Italia nei club come quelli di Inter e Milan ai quali è stato più volte accostato.

Luka Modric e l’addio al Real Madrid: l’annuncio sul futuro

Saluterebbe a fine stagione, non per concludere la sua carriera al Real Madrid, ma per giocare poi ancora in Champions League altrove.

Da protagonista, è quello che sognano i tifosi della sua nuova squadra che immaginano un futuro con Modric alla regia del proprio centrocampo.

Ne ha parlato infatti il presidente della Dinamo Zagabria, che sogna l’arrivo di Luka Modric in Croazia, per l’estate prossima. Col contratto in scadenza e un rinnovo che sembra non arrivare, dell’arrivo da sogno del Pallone d’Oro croato ha parlato il presidente Vlatka Peras.

Modrid alla Dinamo Zagabria nel 2024: le parole del presidente

Sono chiare le parole sul desiderio di avere Luka Modric alla Dinamo Zagabria, nella prossima stagione, da parte del presidente del club, Vlatka Peras. Ha parlato così ai microfoni di Index, parlando del potenziale ritorno di Luka Modric in Croazia, con la maglia della Dinamo Zagabria: “Sappiamo della sua situazione contrattuale, io gli farò una telefonata sinceramente. Non posso dire di essere in contatto con lui, ma conosco tutta la sua famiglia. Avrebbe senso tornare alla Dinamo per giocare l’ultimo periodo della sua carriera da noi, a casa sua. Lui lo sa che faremo di tutto per averlo qui, sarebbe bellissimo. È un nostro obiettivo”.

Modric, sullo sfondo c’è l’Arabia Saudita: la proposta indecente

La proposta indecente per Luka Modric arriva dall’Arabia Saudita in merito alle offerte multimilionarie che sono arrivate e già rispedite al mittente. È chiaro però che, a fine contratto quando scadranno gli accordi col Real Madrid, le cose potrebbero cambiare. A quel punto Modric dovrà fare una scelta: se seguire il cuore, tornando a casa sua in Croazia, oppure se andare verso il calcio arabo che potrebbe dargli stimoli – considerando che la Saudi Pro League è diventato un campionato di livello – e soldi.