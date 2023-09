Dalla Lazio all’Inter: ormai ha già firmato

Dalla Lazio all’Inter: colpo inaspettato di calciomercato, quando tutto sembrava ormai chiuso: è uno dei talenti emergenti del calcio mondiale.

Il mercato in Serie A e in gran parte del mondo è chiuso, eppure, come sappiamo, il mercato davvero non si ferma mai. E di recente un colpo improvviso ha scosso il panorama del calcio internazionale, con una delle stelle dell’ultimo Mondiale che ha cambiato squadra. Una notizia che ha coinvolto, anche se in senso negativo, pure Lazio e Inter, entrambe interessate ad assicurarsi uno dei maggiori prospetti a livello globale.

Le due società italiane avevano cercato, nei mesi scorsi, di metterci le mani sopra, entrambe alla ricerca di un regista di talento per sistemare il proprio centrocampo. Alla fine, però, le valutazioni dei dirigenti hanno spinto Lazio e Inter a fare valutazioni diverse. Sfumato Samardzic, i nerazzurri sono andati su Klaassen, mentre i biancocelesti si sono assicurati sia Guendouzi che Rovella. Eppure, le ultime news di calciomercato non possono non lasciare l’amaro in bocca.

Al centro di questo piccolo caso di mercato c’è Fabricio Diaz, mediano classe 2003 protagonista con l’Uruguay all’ultimo Mondiale U20, vinto dalla Celeste in finale contro l’Italia. Nel torneo, il centrocampista del Liverpool di Montevideo si era messo in mostra come uno dei migliori giocatori, assieme al nostro Cesare Casadei (ex Inter), attirando molto interesse. Si credeva che sarebbe stato possibile vederlo in Europa molto presto, ma alla fine Diaz ha scelto una strada diversa.

Un altro campione nel calcio arabo: la scelta a sorpresa di Fabrizio Diaz, che piaceva a Lazio e Inter

Venerdì 15 settembre è stato annunciato il trasferimento del talento uruguayano, a sorpresa in un campionato del Golfo. No, stavolta non si tratta dell’Arabia Saudita, protagonista assoluta dell’estate di calciomercato, ma bensì del Qatar. Una scelta quasi vintage, per un campionato che comunque resta di buon livello in Asia, e che negli scorsi mesi ha chiuso alcuni colpi di cui si è parlato poco, ma che non vanno sottovalutati.

In Europa, Fabricio Diaz aveva attirato le attenzioni anche di Liverpool e Barcellona, oltre a Lazio e Inter, e invece è stato acquistato per 6 milioni di euro dall’Al Gharafa. Nel club qatariota troverà anche l’ex Torino Lyanco e l’algerino Yacine Brahimi, e avrà l’opportunità di giocare in un campionato recentemente arricchitosi con colpi come Verratti e Coutinho. Una disdetta per molti club europei, che non hanno creduto abbastanza nel giovane uruguayano.