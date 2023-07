Donnarumma-Serie A: ci siamo, la svolta è arrivata

Gigio Donnarumma è ormai prossimo a tornare in Serie A. La svolta è arrivata e a questo punto tutto può succedere.

Gigio Donnarumma potrebbe presto ritornare in Serie A. Stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi, il portiere è in rotta con il PSG e l’Italia è una possibilità da considerare.

In particolare, una big di Serie A sembra essere pronta ad affondare il colpo in questo calciomercato per Donnarumma. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione soprattutto se si dovesse sbloccare una trattativa. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno delle novità importanti e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Donnarumma in Serie A, ecco con chi firma

Gianluigi Donnarumma potrebbe arrivare in Serie A in questa sessione di calciomercato. L’estremo difensore sembra essere ormai ai ferri corti con il PSG e l’ipotesi di un ritorno nel nostro campionato non è da escludere considerando che, almeno fino a questo momento, il calciatore non ha mai realmente chiuso alla possibilità d riprovare una esperienza nel suo Paese anche se non sarà semplice considerando anche molto dipenderà anche da una cessione.

Ma, secondo quanto riferito da La Repubblica, il Bayern Monaco ha messo nel mirino Szczesny e la partenza del portiere polacco potrebbe aprire le porte ad un approdo di Donnarumma alla Juventus in questo calciomercato. Si tratta di una ipotesi da seguire con attenzione, ma tutto dipenderà dal polacco. Senza una suo addio sembra essere molto complicato ipotizzare un ritorno di Gigio nel nostro campionato.

Naturalmente vedremo se questa ipotesi diventerà realtà oppure ci sarà un passo indietro a causa di un no di Szczesny al Bayern Monaco. Senza dimenticare che questa situazione viene vista con attenzione anche dall’Inter visto che un eventuale arrivo del polacco aprirebbe le porte a Sommer in nerazzurro.

Mercato: la Juventus non molla la pista Donnarumma

La Juventus non molla la pista Donnarumma e potrebbe decidere di far partire Szczesny pur di arrivarci. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione nei prossimi giorni visto che, almeno per il momento, non c’è davvero nulla in via di definizione.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni da parte dei diretti interessati. La Juventus ci pensa ad una decisione importante arriverà nelle prossime settimane.