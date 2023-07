Prima tegola della stagione: infortunio grave, si è operato

La stagione è appena incominciata, tantissimi club di Serie A sono già da un bel pò a lavoro per prepararla al meglio, ma è incredibile come gli imprevisti siano sempre pronti dietro l’angolo.

In questa prima settimana di ritiro, infatti, l’allenatore ha dovuto subito fare a meno di uno dei suoi titolari, out per un infortunio grave accusato appena iniziata questa, per lui maledetta, preparazione estiva.

Le prime sensazioni dello staff medico erano tutt’altro che positive, e gli ulteriori accertamenti ai quali il giocatori si è sottoposto non hanno fatto altro che confermare le preoccupazioni di tutto l’ambiente.

Serie A, primo infortunio serio della stagione: si è operato

Non arrivano buone notizie dal ritiro della squadra di Serie A, che preparandosi in vista della prossima stagione avrebbe subito dovuto far fronte al primo ostacolo dell’estate, ovvero l’infortunio di uno dei titolarissimi del mister.

Le speranze, ovviamente, erano che nulla di particolarmente grave potesse aver colpito il giocatore, ma lo staff medico della squadra sin da subito aveva messo in chiaro la delicatezza della situazione, facendo preoccupare tifosi ed allenatore. Questa preoccupazione, alla fine, è diventata realtà quando il ragazzo ha lasciato il ritiro per andare a sottoporsi ad una serie di controlli medici che non hanno fatto altro che aggravare ancora di più la situazione, confermando, per l’appunto, la delicatezza dell’infortunio subito dal giocatore.

Il club, alla fine, è stato messo difronte ad una scelta importante da prendere e che non si è fatta di certo attendere, volta a preservare soprattutto la saluta del ragazzo. Stando dunque a quanto riportato dalla stessa società tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il difensore della Salernitana Flavius Daniliuc è stato oggi sottoposto ad un intervento chirurgico per correggere il problema al metatarso che lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro dei granata a Rivisondoli.

Salernitana, Daniliuc operato: il comunicato ufficiale

Prima tegola della stagione per la Salernitana di Paulo Sousa che, come detto, perde uno dei suoi giocatori migliori per infortunio, ovvero Flavius Daniliuc. Il difensore austriaco, infatti, per un problema al metatarso è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico che ha gli ha permesso di risolvere quanto detto.

Ad annunciare il buon esito dell’operazione è stata la stessa Salernitana tramite un proprio comunicato ufficiale, nel quale fra le righe si può intendere l’importanza e la gravità dell’infortunio, che costringerà Daniliuc a rimanere fermo per diverso tempo.

Salernitana: i tempi di recupero per Daniliuc

Dopo questa operazione, come detto, Daniuliuc rimarrà indisponibile per un lasso di tempo importante. Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore della Salernitana potrebbe tornare a disposizione di Paulo Sousa solo per la seconda metà di stagione del club granata. Una tegola non da poco per il club campano che, a questo punto, dovrà riversarsi nel calciomercato per trovare un sostituto all’altezza di Daniliuc.