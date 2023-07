Esclusione dal campionato: ufficiale la decisone sul ricorso

La prossima stagione è alle porte, ma ci sono ancora da risolvere alcune importanti questioni che stanno rischiando di far slittare l’inizio del prossimo campionato. Ad oggi, infatti, la griglia di partenza con tutte le squadre partecipanti deve essere ancora completata, dato che il futuro societario e sportivo di alcune si deciderà proprio in questi giorni.

Questi sono stati infatti mesi di lavoro particolarmente intensi per la giustizia sportiva, che in questo frangente di tempo ha preso diverse decisioni sorprendenti e super discusse, come quella dell’incredibile esclusione dal prossimo campionato di categoria del club, piazza storica del calcio italiano che starebbe facendo di tutto per far valere la propria posizione in ordine a questa decisione.

Club escluso dal campionato: decisione sul ricorso, è ufficiale

Le prossime risulteranno essere settimane decisive per scoprire il futuro societario e sportivo del club, che passa tutto per la decisione, definitiva, che prenderà nei prossimi giorni la FIGC.

Al momento esclusa dal proprio campionato di categoria, tramite i propri legali la società sta cercando in tutti i modi di far valere la propria posizione contro la sentenza presa qualche mese fa dal Consiglio Federale. Le speranze è che ovviamente la FIGC possa tornare sui propri passi e riammettere il club al campionato, ma al momento non sembra ci siano segnali d’apertura da parte della Federazione, che almeno in questa stagione si sta dimostrando essere intransigente su queste faccende. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, il club avrebbe ora imboccato l’ultima spiaggia per tentare un completo stravolgimento di fronte, che non potrebbe far altro che giovare a suo favore.

Tentar, dunque, non nuoce, e la Reggina ha intenzione di provare fino all’ultimo per salvare la propria storia e la prossima stagione. I granata, infatti, stando a quanto confermato dallo stesso club tramite un proprio comunicato ufficiale, nella giornata di oggi hanno depositato al TAR l’ultimo ricorso contro l’esclusione dal campionato di Serie B.

La Reggina presenta ricorso al TAR: svelata anche la data dell’udienza

La Reggina non molla, e sta cercando di far valere ancora una volta la sua posizione contro l’esclusione dal prossimo campionato di Serie B. Aggrappatosi a qualsiasi cosa, il club granata fa ora affidamento all’ultima reale spiaggia che decreterà non solo il suo futuro sportivo ma anche quello societario.

Oggi la Reggina ha infatti depositato al TAR il ricorso per l’esclusione dalla Serie B, affidandosi ad un gruppo esperto di avvocati. L’udienza per la decisione finale già è stata fissata, e si terrà il prossimo 2 di agosto.

Reggina: il 2 agosto si deciderà anche il futuro societario del club

Con l’udienza del prossimo 2 agosto si deciderà anche il futuro societario della Reggina. Qualora dovesse essere accolto il ricorso del club granata, con conseguente iscrizione alla prossima Serie B, si andrebbe a completare anche la cessione della stessa società, al momento non conclusa ancora del tutto nonostante il recente passaggio di proprietà da Saladini a Ilari.