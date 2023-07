PSG: Donnarumma fatto fuori, nuova destinazione a sorpresa

Il calciomercato estivo può portare nuovamente Donnarumma in Italia o in una nuova squadra. Il portiere può dire addio al Paris Saint Germain proprio in questi prossimi giorni.

Il giocatore potrebbe accusare il colpo in vista della prossima stagione, perché ora il nuovo allenatore può decidere di mettere in uscita il talento italiano che dovrà pensare poi ad una nuova sistemazione.

Le prossime ore saranno chiare e decisive, perché c’è la possibilità che ci sarà poi un incontro tra le parti per capire quella che può essere la migliore soluzione per tutti.

Calciomercato: il PSG vende Donnarumma

Rivoluzione in casa Paris Saint Germain che ha già mandato via diversi giocatori importanti e presto potrebbero arrivare altre cessioni di grande livello. Per questo motivo ora saranno decisive le prossime ore per capire come andrà a finire questa situazione. Un momento difficile per quanto riguarda quello che può essere il futuro del portiere italiano Gianluigi Donnarumma che è arrivato gratis dal Milan anni fa e ora può nuovamente partire per una buona offerta.

Il problema è nato in queste ultime settimane da quando il PSG ha scelto come nuovo allenatore Luis Enrique, uno che punta tutto il suo stile sul gioco da dietro palla a terra e coinvolge molto anche il ruolo del portiere. Questa scelta per la panchina potrebbe determinare il futuro di Donnarumma che rischia grosso ora in vista del futuro, perché il portiere ora ha una posizione in bilico alla terza stagione sotto la Tour Eiffel.

A dare la notizia è il noto quotidiano francese L’Equipe, che svela quelle che possono essere le scelte del nuovo tecnico Luis Enrique sul futuro di Donnarumma che potrebbe essere uno di quelli con il futuro in dubbio in vista della prossima stagione. L’allenatore sta pensando già a dei nuovi nomi.

PSG: Donnarumma fatto fuori, dove può giocare

Occasione importante quella di Donnarumma che può lasciare il PSG ed essere ceduto in una nuova squadra. In Italia il portiere piace tanto a Juventus e Inter che ci pensano seriamente. Prossime ore decisive per capire se può nuovamente tornare in Serie A il calciatore.

PSG: addio Donnarumma, chi arriva

Secondo le ultime notizie l’allenatore spagnolo vorrebbe puntare su un nuovo portiere più abile nel giocare il pallone rispetto a Donnarumma e per questo motivo si punta alla cessione del giocatore con l’arrivo ad un nuovo portiere.

Dal mercato diverse occasioni possono esserci per il PSG come Lloris e De Gea. Da capire quello che accadrà già nelle prossime ore perché il club francese potrebbe chiudere da un momento all’altro l’operazione per il nuovo portiere che chiede Luis Enrique.