Milan, è definitivamente sfumato: ha scelto il PSV

Una pedina seguita dal Milan targato Stefano Pioli in ambito di calciomercato si è trasferita in un nuovo club: c’è il comunicato ufficiale

Per il Milan si prospetta un’altra stagione abbastanza complicata. Nelle scorse settimane mister Stefano Pioli è riuscito a salvare il salvabile, grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus dalla Corte d’Appello Federale. Risultato? Rossoneri in Champions League, bianconeri in Conference.

Questo, però, non basta ovviamente a soddisfare le aspettative dei tifosi, a maggior ragione considerando che poco più di un anno fa il ‘Diavolo’ conquistava il diciannovesimo Scudetto della sua storia. Di conseguenza, in caso di mancato accesso alla corsa per la coppa dalle grandi orecchie avremmo dovuto necessariamente parlare di fallimento. Il Milan ci è andato molto vicino e ora sul tema futuro si registra non poca preoccupazione nell’ambiente lombardo.

In tal senso, non aiuta minimamente la scelta di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital Partners, di esonerare sia Paolo Maldini che Frederic Massara. La coppia dello Scudetto rossonero è stata frantumata nel giro di pochi giorni, col Milan che inevitabilmente perde tantissimo. Maldini è ancora oggi l’anima di questo club, senza di lui sarà certamente complicato andare avanti almeno inizialmente.

Come se non bastasse, Pioli nei mesi a venire non avrà più al suo fianco Sandro Tonali, partito in direzione Newcastle, e Zlatan Ibrahimovic. Il centrocampista ex Brescia proseguirà la sua carriera in Premier League, cercando di consacrarsi nel campionato migliore del mondo. Per quanto concerne, invece, il campione svedese, la sua assenza non va sottovalutata da un punto di vista psicologico.

Ibrahimovic, infatti, è stato fondamentale per la crescita di alcuni giocatori, come Leao, Theo Hernandez e lo stesso Tonali. Insomma, Pioli adesso dà la sensazione di essere solo, però la dirigenza sta provando a regalargli una squadra rinforzata a dovere. Dopo Loftus-Cheek, il Milan ha chiuso anche l’affare Christian Pulisic col Chelsea.

Addio Milan, è tornato in patria: adesso è ufficiale

Mentre un’altra potenziale operazione è sfumata una volta per tutte. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Noa Lang, attaccante classe ’99 (24 anni compiuti lo scorso 17 giugno) che in passato è stato vicinissimo a vestire la maglia rossonera.

Tutt’ora il profilo in argomento piaceva abbastanza al Milan, ma alla fine non sarà possibile concretizzare questo matrimonio. Il calciatore olandese, infatti, ha lasciato ufficialmente il Club Brugge, società da cui il ‘Diavolo’ ha prelevato il cartellino di De Ketelaere, per tornare in patria, in particolare al PSV Eindhoven.

A testimoniare la firma di Noa Lang è giunto un apposito comunicato pubblicato dalla compagine olandese. Dunque, l’ex Ajax non sbarcherà in Serie A nemmeno stavolta e il Milan si vede obbligato ad accantonare questo dossier.