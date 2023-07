Calciomercato, effetto Mbappé: contratto da 13 milioni, firma subito

Il futuro di Kylian Mbappé mette a serio rischio anche i campioni della Serie A: si scatena l’effetto domino con un contratto super.

L’attaccante francese apre a scenari molto particolari e talvolta anche preoccupanti per tante società italiane che ora devono provare a parare i colpi delle proprietà ricchissime. Il futuro del fuoriclasse del PSG potrebbe aprire le porte a cessioni illustrissime per le nostre squadre che, intanto, stanno cercando di cautelarsi nel miglior modo possibile.

Ci sono tanti calciatori di primo livello che rischiano di addire addio alla Serie A a causa di Mbappé. E anche il Napoli teme di perdere i propri campioni: De Laurentiis muove i primi passi sul mercato.

Napoli, effetto Mbappé: alto rischio addio

Il Napoli si sta preparando alla nuova stagione e ha affidato a Rudi Garcia la difesa strenua dello Scudetto. Con Luciano Spalletti si è scritta una pagina di storia che ora andrebbe continuata per dare definitivamente il lustro della vittoria ad una squadra che non era abituata a farlo come le altre grandi.

Il calciomercato ha portato Kim via dal Napoli e la perdita è stata già molto pesante per i tifosi che non vorrebbero dire addio anche a qualche altro fuoriclasse della rosa azzurra.

Ma il futuro di Kylian Mbappé rischia di mettere a soqquadro anche l’ossatura del Napoli, visto che il PSG potrebbe pensare di bussare alla porta di De Laurentiis per strappargli il campione.

Calciomercato Napoli, contatti con Kvaratskhelia: incontro con l’agente

Il Napoli si è goduto l’esplosione di Khvicha Kvaratskhelia al primo anno in un grande campionato. Le sue giocate hanno contribuito in maniera importante alla vittoria dello Scudetto e ora si vuole ripartire da lui per dare un’altra accelerata al futuro del club azzurro. Ma ci sono molte voci di calciomercato che rischiano di cambiare il futuro dell’attaccante georgiano.

Nei giorni scorsi si è parlato di un’offensiva del PSG per Kvaratskhelia in caso di cessione di Kylian Mbappé. Il Napoli non vuole sentir parlare del suo addio e ha deciso di avviare i contatti con l’agente Mamuka Jugeli per il rinnovo di Kvaratskhelia.

Per De Laurentiis sono due gli incedibili – almeno finché non arriveranno proposte da 150 milioni di euro a salire – del Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia e vuole trattenere il georgiano.

Rinnovo Kvaratskhelia: le cifre

Il Napoli e Kvaratskhelia continueranno insieme con la firma sul rinnovo del contratto. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il georgiano è pronto ad apporre la firma sul nuovo accordo dopo l’incontro a Dimaro tra la dirigenza partenopea e Mamuka Jugeli, agente del georgiano.

Le cifre del rinnovo di Kvaratskhelia sono presto svelate: guadagnerà 2,5 milioni a stagione – di fatto raddoppiando l’ingaggio attuale – fino al 2028 per un totaledi 13 milioni di euro nel complesso delle prossime 5 stagioni.