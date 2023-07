Inter: colpo di scena, vuole giocare per i nerazzurri

L’Inter è pronta ad un altro grande acquisto. Uno dei migliori giocatori della propria Nazionale e dell’ultimo Mondiale in Qatar 2022 è pronto a firmare per i nerazzurri.

Il giocatore ha voglia di una nuova esperienza con un altro top club e può approdare proprio in Italia per giocare anche in Serie A e mettersi in mostra con tutte le sue qualità.

Svolta che può arrivare proprio in queste prossime ore perché ora la situazione sembra essere decisiva per quanto accadrà con la scelta della società.

Calciomercato Inter: nuovo acquisto per i tifosi

Sembra che la società sia intenzionata a fare un colpo importante per esaltare i tifosi e accontentare anche l’allenatore che ora richiede il prima possibile che venga rinforzata quella zona di campo in vista dei prossimi giorni. L’Inter sta lavorando per provare ad acquistare il prima possibile il giocatore e definire l’affare.

Situazione al momento di stallo che potrebbe però sbloccarsi da un momento all’altro. Perché il club non sembra avere ancora le idee chiare riguardo quello che sarà il prossimo acquisto da mettere in quella zona di campo a disposizione dell’allenatore. Qualcosa ora però potrebbe cambiare con le nuove notizie che sono arrivate.

Il calciomercato dell’Inter potrebbe definitivamente chiudersi per quanto riguarda l’acquisto di un portiere. Perché i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo colpo in quella zona di campo da tempo dopo che sono andati via i primi due punti di riferimento.

Inter: sondaggio per Emiliano Martinez

Sondaggio dell’Inter con l’Aston Villa per il Dibu Martinez, ad annunciarlo sono i colleghi di TyC Sports che svelano quello che può essere l’acquisto dei nerazzurri per quanto riguarda il ruolo del portiere dopo l’addio di Handanovic e Onana.

Può essere quindi Emiliano Martinez l’acquisto in porta dell’Inter. Il portiere eroe dell’Argentina che è stato decisivo quanto Messi nel Mondiale in Qatar per portare la Coppa dopo oltre 30 anni di nuovo nel proprio paese. Adesso la società nerazzurra ci può puntare davvero.

Inter: colpo in porta, ore decisive

Le prossime ore saranno decisive per capire che tipo di operazione si andrà a fare per la porta. Perché ora non c’è più tempo da perdere e l’Inter deve acquistare un nuovo portiere. Ci sono novità importanti che riguardano il futuro del portiere nerazzurro che può essere Emiliano Martinez o Sommer, quello che è stato più vicino in queste ultime settimane, ma che il Bayern Monaco non sembra avere intenzione di sbloccare.