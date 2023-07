50 milioni e 25 l’anno al giocatore: gli interisti ‘tremano’

L’offerta potrebbe scombinare i piani dell’Inter: cifre folli per il calciatore, i tifosi sperano in un secco rifiuto.

C’è un mercato in Italia che si sviluppa badando al risparmio per evitare spese folli, e uno parallelo che dall’Arabia Saudita conducono a suon di milioni e proposte fino a qualche mese fa inimmaginabili.

La Saudi Pro League va avanti nel progetto di creare una sorta di “Superlega”, pescando in Europa calciatori dai nomi blasonati anche a costo di investire cifre che in Europa non sono sostenibili neanche nei campionati più virtuosi e dai club abituati ai grandi sforzi economici.

Il dato più preoccupante è nella totale incapacità da parte di molti club di poter rifiutare o convincere i calciatori a rispedire al mittente alcune offerte, destinate a cambiare il volto di tante squadre.

La sensazione, ormai chiara, è che potrebbero giungere chiamate in qualsiasi momento, con effetti devastanti per chi si trova costretto a reperire in tempi rapidi sostituti per chi vola in Arabia. Il caso Milinkovic Savic è un esempio chiaro, e alle difficoltà nel fare mercato con poche risorse si aggiungono valanghe di milioni in arrivo che per tanti club rappresentano una soluzione, per altri il rischio concreto di perdere elementi importanti in rosa. Anche in casa Inter c’è da fare i conti con alcune voci in arrivo dall’Arabia. Non c’è solo Lautaro nel mirino della Saudi Pro League che ha incassato dal ‘Toro’ un pesante rifiuto. Un altro calciatore potrebbe ben presto incassare una proposta indecente.

L’Inter trema: maxi offerta per il pupillo di Inzaghi

Un rinnovo concluso con soddisfazione del club e del calciatore, cifre importanti e un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi.

Calhanoglu sarà il vero regista della squadra dopo l’addio di Brozovic, ma oltre al croato, in Arabia, vorrebbero puntare anche sul turco. Dalla Saudi Pro League sarebbero disposti a lanciare l’assalto all’ex Milan con una proposta irrinunciabile, da circa 50 milioni per convincere i nerazzurri a far partire il calciatore.

Cifre pesanti anche per l’ingaggio di Calhanoglu. Dall’Arabia potrebbero infatti proporre un triennale da 25 milioni a stagione per incassare una risposta positiva.

Intanto dall’Inter non ci sarebbe alcun tipo di apertura per i calciatori considerati incedibili. Solo una maxi offerta per il club, superiore anche ai 50 milioni, potrebbe far vacillare le certezze dei nerazzurri, decisi a fare muro e a non cedere ad un assalto che potrebbe ben presto concretizzarsi in una vera e propria proposta.