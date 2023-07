Fallimento Milan: arriva la conferma, si chiude il bilancio

Sono anni che il Milan vive una situazione economica difficile e ora arriva l’annuncio definitivo riguardo quelli che potranno anche essere gli acquisti di calciomercato.

Vicende significative in casa Milan che non ha vissuto momenti sereni in questi anni prima del ritorno alla vittoria come l’anno dello scudetto. Adesso però c’è stato un cambio di tendenza a dir poco significativo.

Ora c’è una notizia che arriva che fa tirare un sospiro di sollievo alla società, ma per molti tifosi non è presa come una grande notizia visto quello che è accaduto.

Calciomercato Milan: si chiude il bilancio

Il Milan è tra le protagoniste del calciomercato estivo, senza dubbio in Italia ma anche in Europa. Perché dopo la rottura e l’addio di Maldini e Massara la società rossonera ha messo a segno colpi importantissimi con i nuovi dirigenti andando a completare l’operazione di mercato con arrivi di livello davvero alto.

Nonostante queste operazioni il bilancio del Milan sembra essersi chiuso in maniera veramente positiva. Una doppia buona notizia per la società che sta completando la rosa con colpi importanti e che ora sta tenendo sotto controllo anche i conti, ritrovandosi in una situazione particolarmente buona per il futuro.

L’intenzione è quella di costruire un progetto vincente e giovane per il futuro, guardando bene quelli che sono i movimenti economici della società per non aver nessun tipo di problemi con la Uefa per il futuro.

Bilancio Milan: si torna in attivo

L’exploit del Milan arrivato in semifinale di Champions League spinge i ricavi del club rossonero nella stagione 2022/23 e lo riporta all’utile di bilancio. Non si verificava dal lontano 2006 un risultato del genere. Il Milan ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre.

Secondo le stime di Calcio e Finanza, infatti, il risultato netto a bilancio dovrebbe essere positivo per quasi 13 milioni di euro, rispetto al rosso di oltre 66 milioni di euro della stagione 2021/22 dello Scudetto. Una buona notizia per il Milan che ora sta facendo anche un calciomercato di grande livello.

Acquisti Milan: società scatenata

Il Milan è davvero scatenato e sta continuando a fare acquisti di qualità che possono far fare il salto definitivo al club rossonero tra le grandi d’Italia e d’Europa. Ci sono ora degli aggiornamenti sugli acquisti fatti dal Diavolo e sulle trattative che sono in dirittura d’arrivo. Colpi davvero di livello che possono solo che far sorridere l’allenatore Stefano Pioli che già si è espresso in maniera positiva al riguardo.

Gli acquisti di questa stagione del Milan sono Sportiello, Alex Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Luka Romero e Okafor. Tra le trattative più calde, invece, in casa Milan è in arrivo nei prossimi giorni l’ufficialità di Chuwkueze e poi ci sono Musah e Morata molto vicino che possono approdare da un momento all’altro in rossonero.