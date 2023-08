Colpaccio dai campioni d’Italia: titolare subito in Serie A, la destinazione

I campioni d’Italia fanno mercato sia in entrata, che in uscita, un altro calciatore sarebbe arrivato ai saluti.

Rudi Garcia ha voluto vederli tutti un po’ da vicino e, stando a quelle che sono le notizie con l’annuncio in serata sul futuro di uno dei calciatori campioni d’Italia, può arrivare un altro addio dopo Kim Min-Jae.

Fino a questo momento, con Zielinski e Mario Rui al centro delle vicende di calciomercato, tutto è rimasto intatto in casa Napoli, compresa anche la situazione spinosa di Victor Osimhen, finito al centro di un’operazione da mezzo miliardo con destinazione Arabia Saudita. Ma c’è un club in Serie A pronto a dare la maglia da titolare ad un calciatore che ha vissuto un’esperienza fatta di alti e bassi con la squadra partenopea.

Calciomercato Serie A, il colpo arriva dai campioni d’Italia: la destinazione

Il colpo è importante per il club che, dai campioni d’Italia, troverà il nuovo titolare per la stagione che è praticamente alle porte.

Si sarebbe “rotto” qualcosa tra il Napoli e il calciatore che, con l’arrivo di Rudi Garcia, si vedrebbe ancora un pesce fuor d’acqua considerando che spazio con le precedenti gestioni, lo ha trovato solo parzialmente.

Riuscì a trovare un assist svirgolando il pallone, poi trovò il gol nel finale della stagione, realizzando un sogno incredibile per il suo primo gol al Diego Armando Maradona, da tifoso del Napoli. Ma le strade tra il calciatore e il Napoli potrebbero separarsi, Gianluca Gaetano è un obiettivo di calciomercato dell’Empoli, club toscano che potrebbe concludere presto l’affare.

Mercato Empoli, Gianluca Gaetano in prestito dal Napoli: la notizia

Secondo quanto riferito dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l’Empoli avrebbe chiesto Gianluca Gaetano in prestito. Tra gli azzurri ci sarebbe la volontà di andare verso Gabri Veiga, calciatore spagnolo che arriverebbe al Napoli per giocare titolare e alternarsi con Piotr Zielinski, qualora non dovesse partire per l’Arabia Saudita.

Considerando anche la presenza di Elmas, spazio per Gianluca Gaetano non ci sarebbe più e il calciatore potrebbe diventare il nuovo titolare dell’Empoli.

Ultime su Gaetano: come con la Cremonese, contatti diretti col club

Come accadde con la Cremonese, dove trovò spazio e minuti importanti, fino a diventare poi campione d’Italia con il Napoli, seppur non da protagonista assoluto. Il talento di Cimitile sarebbe così pronto ad un’esperienza ad altissimi livelli in Serie A, nell’Empoli che sa come far crescere i suoi giovani. I contatti diretti ci sarebbero tra Corsi e De Laurentiis, con i due presidenti spesso a contatto in un filo diretto per gli affari di calciomercato. Il colpo Gianluca Gaetano, per l’Empoli, è cosa fattibile. E sarebbe per Zanetti un nuovo gioiellino da coccolarsi.